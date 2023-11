Cuneo, flash mob delle atlete di ginnastica ritmica dell'Auxilium in Piazza Galimberti

Domani, sabato 25 novembre, in occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 16 in piazza Galimberti le atlete di ginnastica ritmica dell'Auxilium, a nome di tutta la società, si esibiranno in un flash mob.

Il progetto di partecipare a questa giornata, in collaborazione con l'ordine Avvocati di Cuneo-Comitato Pari Opportunità e Maestri corsi autodifesa femminile (A.I.C.S.), è stato accolto da tutta la società dell'Auxilium.

In particolare le allenatrici e le atlete della ginnastica ritmica hanno messo tanto impegno e dedizione per la realizzazione dell'evento. Siamo quindi tutti invitati a unirci a loro e dire "basta alla violenza sulle donne".