Elisa Tarasco dona alle scuole le piantine di lavanda durante la Festa dell'Albero

Nelle scuole di Pagno, in valle Bronda; Paesana, Martiniana Po e Ostana in valle Po; di Barge e Bagnolo in valle Infernotto, durante la settimana della Feste dell’albero, la cui giornata nazionale si è celebra il 21 novembre, un tocco di magia è arrivato sotto forma di piante di lavanda donate da Elisa Tarasco di Essenza Monviso.

Gli alunni, dai più grandi ai più piccoli, hanno imparato a toccare i fiori con delicatezza, sentendo la consistenza dei petali sotto le loro dita. Il profumo avvolgente della lavanda ha stimolato i loro sensi, trasportandoli in un mondo di calma e serenità.

L’iniziativa di Elisa Tarasco ha permesso ai bambini di connettersi con la natura in modo tangibile, insegnando loro, assieme ai docenti, a rispettare e amare il mondo che li circonda.

Il progetto ha offerto un'opportunità unica di coinvolgere i bambini in attività educative pratiche. Attraverso laboratori dedicati, realizzati precedentemente in classe hanno imparato a coltivare e prendersi cura delle piante di lavanda, sviluppando un senso di responsabilità e connessione con la natura.

Come è nata l'iniziativa di donare le piante di lavanda alle scuole?

“Ho pensato di donare la lavanda alle scuole in occasione della Festa dell'albero, una ricorrenza a cui tengo molto, visto che nel mio laboratorio trasformo le erbe officinali che raccolgo alle pendici del Monviso in oli essenziali”.

Perché proprio lavanda?

“La lavanda è la pianta simbolo della mia azienda ‘Essenza Monviso’. L’idea mi è venuta parlando con le insegnanti della scuola primaria di Paesana che conoscevo per un progetto realizzato in precedenza. Loro sono rimaste entusiaste.

Ho avuto modo di consegnarle anche nelle scuole primarie e dell’infanzia di Martiniana Po e di Pagno, alle medie di Barge, alla scuola dell’infanzia ‘Principessa Maria Pia’ di Bagnolo e lunedì sarò alla scuola dell’infanzia di ‘O’ a Ostana.

Non tutte le scuole avevano gli spazi esterni così grandi da poter mettere a dimora un albero e quindi ho pensata alle piantine di lavanda”.

Ci parli della sua collaborazione con l'associazione 'Albero gemello' di Torino

“Essendo di origine torinese conosco da anni la Fondazione ‘Albero gemello’ che opera all’ospedale Regina Margherita e l’ho sempre sostenuta.

Alla festa dell’albero alla scuola di Paesana hanno partecipato il dottore Alberto Testa pediatra dell’ospedale Regina Margherita e presidente dell’associazione, assieme al segretario Alessio Giachin Ricca che hanno illustrato agli alunni e alle maestre come ogni bambino nato abbia il suo albero gemello.

Il sodalizio si impegna a promuovere l'albero come bene comune e sostiene la piantumazione delle piante in occasione della nascita di nuovi bambini e bambine, regalando loro un appunto un "albero gemello".

Recentemente hanno finanziato 'La stanza in più' al Pronto Soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Una piccola area verde in uno spazio dedicato, al fine di fornire al personale un'area di temporanea decompressione e condivisione durante la pausa lavorativa, finalizzato al miglioramento del benessere emotivo del personale sia infermieristico che medico.

La finalità principale si integra con i processi di umanizzazione in ambito organizzativo aziendale del ‘prendersi cura di chi cura’.

Credo molto nelle loro iniziative, per questo le sostengo”.