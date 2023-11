I campioni Elisa Balsamo e Daniele Sottile alla Festa dello Sport di Dronero: "Non prestate attenzione a chi cerca di ostacolarvi "

La passione per lo sport, l’impegno e la dedizione. A Dronero questa mattina, venerdì 24 novembre, è stata una giornata davvero importante per i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “G. Donadio” e dell’AFP.

In occasione della 2ª Festa dello Sport, hanno infatti avuto modo di incontrare al teatro Iris due straordinari campioni: Elisa Balsamo e Daniele Sottile.

A presentare il giornalista Mario Piccioni, in un incontro che ha visto presenti in sala, oltre al sindaco Mauro Astesano, al vicesindaco Mauro Arnaudo ed all’assessore Carlo Giordano, varie autorità istituzionali e sportive. Il pensiero rivolto innanzitutto a Pier Cesare Baretti, al quale questa festa è dedicata.

“La mia prima bicicletta era rossa - ha raccontato Elisa Balsamo - Passavo nel negozio di biciclette, me la facevo tirare giù, provavo ma non arrivavo mai ai pedali. Il giorno in cui sono riuscita a raggiungere i pedali, i miei genitori mi hanno permesso di portarla a casa e per me è stata davvero una grande gioia!”

Dal 2017 ciclista professionista su strada e pistard italiana, affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Elisa Balsamo corre per il team Lidl-Trek. Velocista, su strada nel 2016 a Doha ha vinto il titolo di campionessa del mondo in linea nella categoria Juniores.

Non si aspettava da piccola di arrivare un giorno a vincere un Mondiale, eppure quegli occhi pieni di luce l’hanno sempre accompagnata: un’ammirevole grinta le ha permesso di non arrendersi, la stessa che ancora oggi, dopo un anno difficile a causa di un infortunio, la fa guardare al nuovo anno tirando fuori tutto il desiderio di riscattarsi.

Di lei la passione inoltre per la musica, in particolare per il pianoforte che ha suonato per 10 anni, e per la lettura accompagnano quella per il ciclismo e per gli studi umanistici. Una grande soddisfazione anche la laurea in Lettere.

“Sono molto onorato di essere qui - ha detto invece Daniele Sottile - parlare di sport per noi atleti significa parlare di vita. Non conta solo essere portati, ma l’impegno, l’allenamento, i sacrifici e la dedizione.” Lui, come moltissimi bimbi, da piccolo giocava a calcio, scoprendo poi nella pallavolo la sua strada. Alto, ma non così alto per essere un giocatore di volley, ha tirato fuori la tenacia e nemmeno lui come Elisa Balsamo ha mai mollato.

Palleggiatore del Cuneo, sostiene il progetto FIÖI, risultato dell’impegno e della passione nel coltivare i giovani talenti. Con presidente Gabriele Costamagna, il progetto si pone attraverso lo sport importanti obiettivi: etica, rispetto, istruzione, valori sociali e valori sportivi.

Questa mattina per i ragazzi delle due scuole superiori l’esempio è stato quello di due persone estremamente umili e tenaci, che credono nello sport prima di tutto come attività per il proprio benessere ed insegnamento nel rapporto con gli altri. I sogni che diventano realtà, ma soprattutto la dimostrazione, attraverso la loro testimonianza, di come nella vita ci siano i momenti di frustrazione e di come essi vanno affrontati.

Per i campioni Balsamo e Sottile un allenamento quotidiano, il supporto prima di tutto da parte della famiglia e la determinazione a non lasciarci scoraggiare. In questo, l’importante tema dei commenti sui social: “Non prestate attenzione a chi cerca di ostacolarvi - ha detto Daniele Sottile agli studenti - Ai miei ragazzi consiglio di non leggere i commenti sotto un post: spesso sono persone che non vi conoscono e che non conoscete. Non sanno nulla, soprattutto quanto impegno ci mettete.”

Ospite importante di questa giornata è stato il campione Diego Colombari, oro nelle Paralimpiadi di handbike Tokyo 2021 e Campione di handbike Cascais 2021. Il filmato di Tokyo, le straordinarie emozioni e le importanti parole: “Alla fine non sono le difficoltà che contano - ha detto Colombari - ma arrivare a fare una vita assolutamente normale e fortunatamente ci sono ora molti ausili a disposizione. Trattate le persone con disabilità come qualunque altra persona e ricordatevi sempre che la diversità appartiene a ciascuno di noi. Anche i cosiddetti normodotati affrontano difficoltà.”

Al termine dell’incontro è salito sul palco il vignettista Danilo Paparelli, che ha omaggiato con un suo lavoro la campionessa Balsamo. Sulla vignetta che la ritrae si legge: “Da poliziotta può sembrare un’incongruenza, ma non ho nessuna intenzione d’arrestare i successi…!” Da Paparelli, inoltre, la consegna della tessera d’onore a Uomo di Mondo (declinata volutamente a Uoma di Mondo).

La consegna, poi, da parte del vicesindaco Mauro Arnaudo ai due campioni di un pacco di biscotti Cavanna e del succo di mela biologico dell’azienda agricola La Mosterei, due realtà molto importanti del territorio.

L’incontro ha visto la presenza della cantante Adelesecanto, accompagnata alla tastiera da Pinuccio Gertosio, con la sua voce meravigliosa.