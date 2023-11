Il Consiglio Comunale di Savigliano contro la Violenza sulle donne

Nella seduta del Consiglio Comunale di Savigliano di mercoledì 22 novembre, al centro della Sala del Municipio era presente un vaso di gerbere rosse. Ovvero il simbolo scelto dalla Consulta per le Pari Opportunità – e sposato dall'Amministrazione – in vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne.

«Le gerbere – ha detto Clotilde Ambrogio, Consigliera con delega alle pari opportunità – non vogliono essere solo un simbolo. Ma significano ricordo, rispetto ed impegno verso le vittime di femminicidio. Lo sforzo delle Istituzioni verso la sensibilizzazione sul tema e verso la condanna della violenza deve essere sempre ai massimi livelli. Specie attraverso le scuole e l'educazione, ma anche tramite iniziative, convegni e campagne di sensibilizzazione».

«Importante – ha aggiunto Ambrogio – è il lavoro svolto dalla Consulta per le Pari Opportunità, che con dedizione ed impegno collabora con le scuole, le Forze dell'Ordine ed i Centri Antiviolenza. Iniziative utili a percorrere un'azione congiunta di comprensione e di rispetto per sradicare questa piaga sociale».

«Sono 105 le donne uccise in Italia dall'inizio del 2023, e di queste 83 sono state vittime di femminicidio – ha evidenziato la Consigliera Eleonora Racca –. Il caso di Giulia Cecchettin è soltanto l'ultimo nome di questa lista. È il momento questo di unire le nostre voci, farci sentire e condannare in maniera definitiva ogni forma di violenza di genere».

«Non si può più stare a guardare, non si può liquidare la violenza di genere come un fenomeno legato a situazioni di degrado – ha fatto eco la Consigliera Giorgia Seliak –. Si tratta di un fenomeno legato a un'impostazione culturale, ad un patriarcato radicato nella nostra società che si manifesta in tutte le realtà sociali, anche in gesti apparentemente innocui. La violenza e l'abuso hanno tante subdole forme: si deve avere la fermezza di contrastare questi comportamenti. Rivolgo un appello, specie agli uomini. Fate sentire che ci siete, partecipate a questo cambiamento».

Prosegue intanto il cartellone di iniziative per ricordare il 25 novembre, organizzato dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Savigliano insieme all'associazione “Mai+sole”.

Nel giorno esatto della ricorrenza, sabato 25 novembre, alle 18 in piazza Santarosa torna l'installazione di scarpe rosse. Lunedì 27 novembre – alle 18, presso la Crusà Neira – si svolgerà l'incontro-conferenza con Filomena Lamberti, prima donna in Italia ad essere stata sfregiata con l'acido. Sarà presentato il suo libro “Un’altra Vita” e si terrà l'anteprima di una proiezione video a cura dell’’Istituto Cravetta-Marconi, «per dire il no alla Violenza sulle Donne, per essere l’urlo forte e deciso di chi non ha più voce». A cura dell'associazione “Mai+sole”. Seguirà aperitivo, con il contributo della NovaCoop ed in collaborazione con l'Istituto Cnos Fap. Ingresso libero.

Per sottolineare in modo tangibile l'adesione della città alla Giornata contro la Violenza sulle Donne, la Torre Civica di piazza Santarosa in questi giorni è illuminata di rosso.