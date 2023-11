Io ci metto la faccia: la campagna di MondodìDonna quest'anno coinvolge le divise

In occasione del 25 novembre, giornata in cui annualmente si celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, l'Associazione femminile di promozione sociale "MONDOdìDONNA ha intenzione di riproporre, come ogni anno, l'iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere, denominata "IO CI METTO LA FACCIA", che coinvolge ogni anno uomini e donne con ruoli diversi (amministratori locali e presidenti di di fondazioni bancarie nel 2017, medici dell’Asl CN1 e dell’Ospedale locale nel 2018, studenti dei Licei di Mondovì nel 2019, atleti di spicco nel 2021, Chef e Lady Chef dell’Associazione Cuochi Provincia Granda nel 2022).

Quest’anno abbiamo organizzato la nostra campagna di sensibilizzazione, attraverso il

coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e più precisamente di rappresentanti del Comando dei Carabinieri di Mondovì, di rappresentanti della Polizia di Stato (Questura di Cuneo) e della Guardia di Finanza, a cui è stato chiesto di prestare l'immagine per una campagna fotografica, con un totale di 22 militari i cui manifesti saranno affissi negli spazi pubblicitari di Mondovì e Cuneo.



La scelta è stata guidata dalla constatazione che In Italia come altrove, la violenza contro le donne è diffusa ma in larga parte poco visibile, perché in molti casi non viene denunciata. Succede per diversi motivi: la paura delle conseguenze, quella di non essere credute, la vergogna e l’imbarazzo, ma anche la scarsa fiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine, che sono spesso il primo contatto con l’autorità pubblica delle donne che subiscono violenza.



Anche se negli ultimi anni le Forze dell’Ordine si sono date diversi strumenti per intervenire meglio e più prontamente, accade ancora oggi che le donne non si sentano sufficientemente tutelate. La nostra campagna di sensibilizzazione pertanto vuole trasmettere il messaggio che parlare della violenza subita ed entrare in contatto con le Istituzioni e i servizi dedicati costituiscono una preziosa fonte di aiuto.

Sarà inoltre allestita a partire dal 25 novembre una mostra dei singoli manifesti dei partecipanti alla Campagna, presso la galleria nel Centro Commerciale di Mondovicino che si concluderà domenica 3 dicembre con un momento di riflessione presso la Sala Mondovicino LAB alla presenza delle Autorità locali, di alcune rappresentanti del Consiglio Regionale del Piemonte ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che partecipano alla Campagna fotografica.