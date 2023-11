L’associazione culturale “L’albero grande” di Caramagna Piemonte festeggia i 15 anni di attività

L’associazione culturale “L’albero grande” di Caramagna Piemonte festeggia domani, sabato 25 novembre il suo quindicesimo anniversario di fondazione.

L’appuntamento è nella galleria inferiore dell’antica Abbazia di Santa Maria di Caramagna.

Quindici anni di lavoro, discreto ma allo stesso tempo intenso hanno permesso la realizzazione di tante iniziative che si possono distinguere in tre grandi filoni: le mostre, le attività culturali, i restauri.

Le mostre realizzate dall’associazione in questi anni sono state undici, alcune a carattere locale altre con dimensione regionale che hanno avuto un afflusso di pubblico di circa 20 mila persone.

Da ricordare le 4 grandi mostre regionali due organizzate in occasione delle solenni ostensioni della Santa Sindone del 2010 e del 2015, una in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e l’ultima organizzata in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale.

Tre le mostre di pittura, quattro le mostre a tema oltre alle numerose iniziative culturali dall’associazione “L’albero grande” tra cui: conferenze storiche sulla Sindone, sull’Abbazia, tenuta dal professor Alessandro Barbero famoso storico televisivo, sulla storia della fotografia in 3d, sui tessuti antichi e sui paramenti sacri, il concerto di canti gregoriani eseguito dal coro dell’abbazia di Novalesa.

Da non dimenticare le due rievocazioni storiche realizzate in collaborazione con il “Gruppo Pietro Micca” di Torino.

Molte le collaborazioni con altre associazioni ed enti, tra cui il Museo nazionale dell’artiglieria di Torino, l’associazione Guarino Guarini di Torino, i Licei artistici di Cuneo e Alba, l’associazione Eolo di Roma.

Fiore all’occhiello dall’associazione resta però quello legato ai restauri. Nei quindici anni di attività sono stati infatti realizzati 26 interventi di restauro su beni architettonici, manufatti antichi, quadri, statue lignee ed affreschi.

Tutti questi interventi sono raccontati nel libro intitolato “Dalla polvere del tempo - I restauri dell’Albero grande” curato da Luigi Bono, presidente del sodalizio di caramagnese e dal vice Antonino Olivero .

Il volume sarà presentato domani, sabato 25 prossimo a partire dalle 15,30.

IL PROGRAMMA PREVEDE

Alle 15,30 accoglienza e saluti. Seguirà alle 15,55 l’intervento dedicato a “Le chiese nella diocesi di Torino: Un patrimonio architettonico da salvare con il sostegno delle comunità” con la relazione dell’architetto Adriano Sozza, delegato Arcivescovile e responsabile per i Beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Torino:

Alle 16,10 intervento del professor Giovanni Quaglia già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino illustrerà “Le Fondazioni di origine bancaria per il patrimonio storico-culturale”. Alle 16,30 è previsto l’intervento conclusivo di Luigi Bono presidente dell’associazione “L’Albero Grande” che racconterà i 15 anni del sodalizio.

Seguirà un rinfresco. L’evento è aperto a tutti.