Nel weekend tempo freddo e secco: lunedì arriva la neve

Oggi ultima giornata ancora "calda", da domani temperature in discesa e primo assaggio di inverno, anche se senza precipitazioni. Forti venti di Foehn tra oggi e domani.

Tempo stabile e per lo più con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento che generalmente saranno tra 13 e 16 °C, ma sul cuneese potrebbero toccare anche i 19/20 °C.

Forti venti di Foehn in montagna sulle Alpi sin dal mattino. Venti di Foehn che arriveranno dal pomeriggio anche sulla pianura e in Liguria.

Sempre tempo stabile e soleggiato, con nuvolosità in aumento a partire dalla serata di domenica per l'approcciarsi di una debole perturbazione. Nevicate sui confini di stato tra Valle d'Aosta e alto Piemonte in nottata e mattinata.