Savigliano, oneri di trasporto per i nuotatori agonisti: approvati nuovi fondi a sostegno delle famiglie

Il problema, emerso con la chiusura dell'impianto natatorio saviglianese per questioni di sicurezza, ha comportato non solo la necessità di spostarsi a Cuneo per gli allenamenti, ma anche i costi aggiuntivi per il trasporto.

Il sindaco Portera ha dichiarato durante la seduta del Consiglio di mercoledì 22 novembre: “ Verranno erogati ulteriori 11 mila euro da parte del Comune per coprire le spese di trasporto degli atleti, fino alla riapertura della piscina saviglianese. Esprimo la gratitudine a nome mio e dell’amministrazione comunale alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, che ha generosamente donato altri 10 mila euro per sostenere questa causa ”.

L'impegno dell'Amministrazione comunale, in tale senso, è stato evidente fin dal mese di agosto, quando il sindaco Antonello Portera , insieme all'assessore Filippo Mulassano e al consigliere Mattia Giordana , ha avviato le procedure per ottenere ulteriori contributi.

“Fin dallo scorso gennaio – spiega Mulassano - l'amministrazione comunale aveva già stanziato 36 mila euro per coprire le spese di trasporto relative al periodo gennaio a giugno, tenendo conto che nei tre mesi estivi gli agonisti si sono allenati nelle vasche esterne e non necessitavano del trasporto alla piscina di Cuneo.

Fabrizio Lamberti genitori di due ragazzi agonisti desidera fare “Un particolare ringraziamento al sindaco Antonello Portera , all'assessore Filippo Mulassano e al consigliere Mattia Giordana per essersi attivati affinché l’amministrazione comunale attraverso due variazioni di bilancio erogasse 47 mila euro per sostenere il trasporto dei nuotatori agosti alla piscina di Cuneo”.

Oltre agli agonisti sono in tanti i frequentatori dell’impianto natatorio che, dopo la chiusura hanno dovuto spostarsi in altre piscine per praticare il nuoto: dai corsisti a coloro che la frequentavano per motivi di riabilitazione fino agli amanti del nuoto libero che devono affrontare privatamente le spese di trasporto recandosi in altri impianti e attendano al più presto la riapertura della piscina comunale di Savigliano.