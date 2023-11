Un Barolo Ratti è secondo tra i 100 vini migliori al mondo per la rivista americana Wine Enthusiast

Prendete dei degustatori. Date a loro alla cieca 23.000 mila bottiglie in un anno da ogni parte del mondo. Lasciate decantare e attendete risultati sorprendenti. Solo 100 etichette sono entrate nella classifica della rivista americana Wine Enthusiast. Al numero due c'è un Barolo Serradenari 2019 della cantina Ratti dell'Annunziata, frazione di La Morra, legata alla memoria e alla filosofia di un visionario come Renato Ratti.

L'entusiasmo è stato, in parte, una degli elementi che ha guidato le scelte, come spiega la pagina ufficiale della stessa rivista: "Le 100 bottiglie di quest’anno non sono semplicemente quelle con il punteggio più alto, né le più costose: sono vini che hanno aperto gli occhi dei nostri recensori e stimolato la loro immaginazione". Il commento sul Barolo Serradenari 2019 è stato convinto: "Invecchierà magnificamente e costituirà una brillante aggiunta alla collezione di chiunque".

L'Enthusiast 100 comprende varietà di uva dall'Albariño allo Zinfandel coltivate in 14 paesi diversi e cinque stati degli Stati Uniti. Una Petite Arvine di Mendocino, in California, un Furmint secco di Tokaji in Ungheria e un rosé di Tempranillo dall'Italia.

Sul gradino più alto del podio c’è Napa Valley Cabernet 2019 di Duckhorn con 96 punti e che costa 105 dollari. Dopo il Ratti 2019 Barolo Serradenari, completa il podio Schnaitmann 2019 Lämmler GG Dry Riesling dalla Germania.

Wine Enthusiast, rivista creata nel 1998 negli Stati Uniti, è uno dei manuali specializzati sul vino con un sistema di valutazione su 100 punti. Si possono trovare, oltre a numerose categorie di classificazione dei vini, articoli, interviste e reportage, così come più di 400 degustazioni con le relative valutazioni.