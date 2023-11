Cherasco: denunciata una coppia per furti in abitazione ed esercizi commerciali

I Carabinieri della Stazione di Cherasco hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Asti un uomo e una donna, residenti nelle province di Cuneo e Torino, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno raccolto diverse denunce di furto per delitti commessi in abitazione o all’interno di attività commerciali, tra il 23 e il 28 ottobre 2023.

I furti sono stati commessi tutti in orario notturno, forzando gli infissi con arnesi da scasso per aprire un varco nei locali da razziare, senza un obiettivo preciso, ma alla ricerca di tutto ciò che potesse fornire un ritorno economico. In un caso i due denunciati sono anche indiziati di essersi introdotti in un’abitazione mentre in casa erano presenti i proprietari che stavano dormendo. L’indagine, condotta con ritmi serrati, ha portato all’emissione ed all’esecuzioni di perquisizioni che hanno permesso il rinvenimento di una parte della refurtiva, tra cui: carte di credito, bancomat, vario materiale informatico ed altri oggetti sul quale sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza e la successiva riconsegna agli aventi diritto.