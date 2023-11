Incidente poco dopo le 7 di oggi 24 novembre in pieno centro a Cuneo, tra corso Giolitti e corso Nizza. Una vettura, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata dopo essere salita sull'isola spartitraffico rialzata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati per la messa in sicurezza del mezzo, i sanitari e i carabinieri. Le persone all'interno del mezzo non hanno riportato conseguenze preoccupanti.

Disagi alla circolazione in città.