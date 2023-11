6 scelte green per uno stile di vita eco-friendly

Oggi è più importante che mai abbracciare uno stile di vita eco-friendly. Si tratta di un dovere nei confronti del pianeta che ci ospita, e che è già stato abbondantemente vessato per decenni. Ora è arrivato il momento di cambiare, e questa rivoluzione deve innanzitutto partire dal basso, dunque dalle abitudini che adottiamo ogni giorno. In questo articolo, quindi, scopriremo insieme 6 scelte green per riuscire in questa missione.

Cambiare alimentazione

Per prima cosa, si parte dall'alimentazione, ovvero uno dei principali cardini per uno stile di vita più green. In particolare, è molto importante virare sull'acquisto di prodotti di stagione, biologici e a chilometro zero, per abbattere le emissioni di CO2, per aumentare la qualità di ciò che si porta in tavola e per favorire l'economia e l'agricoltura locali. Inoltre, anche se spesso questi cibi hanno un aspetto meno "curato", in realtà ciò che conta è che facciano bene alla salute (la nostra e quella del pianeta).

Passare dal fumo allo svapo

Fumare è una delle peggiori abitudini, sia per la nostra salute che per l'ambiente. Ogni singolo mozzicone di sigaretta impiega svariati anni per degradarsi, causando così un grave danno al pianeta. Se non si riesce a smettere di fumare del tutto, è possibile sostituire le sigarette classiche con le sigarette elettroniche, ad esempio quelle prodotte da Pulze . Le e-cig, infatti, sono una scelta più green.

Ridurre i consumi di acqua

Le risorse idriche sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e per quella dell'ecosistema che ci ospita. Di conseguenza, è importante ridurre gli sprechi di acqua, ad esempio limitando la durata delle docce o chiudendo il rubinetto quando ci si lava i denti o ci si rade. È inoltre importante installare dei dispositivi per il risparmio idrico, come i soffioni e i rubinetti che riducono il flusso d'acqua.

Evitare i prodotti monouso

Un altro consiglio prezioso è il seguente: evitare i prodotti monouso, soprattutto gli oggetti in plastica. Per fare un esempio pratico, le bottigliette d'acqua possono essere sostituite con le borracce in acciaio.

Dire stop al fast fashion

Il fast fashion è una tendenza che incide tantissimo sulla salute del pianeta. Gli abiti economici e di pessima qualità, infatti, contribuiscono all'aumento della quantità di rifiuti da smaltire, dato che durano poco. Di conseguenza, anche a costo di spendere di più, è importante optare per la moda etica e sostenibile , che fra l'altro consente di ottenere un importante risparmio sul lungo periodo, dato che gli abiti sono realizzati per durare nel tempo.

Ridurre l'uso dell'automobile

Si suggerisce inoltre di ridurre l'uso dell'automobile, così da consumare meno carburante e da abbattere la propria impronta di carbonio, diminuendo le emissioni nocive. In conclusione, ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte, seguendo i consigli visti oggi.