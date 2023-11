A Barge un viaggio attraverso i pregiudizi nei confronti delle donne, scritti nei proverbi dialettali delle regioni italiane

La scrittrice Maria Grazia Colombari autrice del libro “Tutt’ è peccate murtale: so femmene”

Domani, sabato 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune di Barge aderisce alla campagna di sensibilizzazione con l’incontro, previsto alle 15, nei locali della biblioteca ‘Michele Ginotta’ in cui la professoressa Maria Grazie Colombari terrà una conversazione sui preconcetti nei confronti delle donne partendo da quelli descritti nel suo libro “Tutt’ è peccate murtale: so femmene”.

La scrittrice farà un excursus tra i divieti imposti alle donne in epoca romana, partendo dai motti latini scritti nei loro confronti, fino ai tanti proverbi dialettali delle regioni italiane.

“Questi ‘detti’ – spiega Colombari - ancora oggi vengono declamati ingenuamente, ma continuano a portare avanti i pregiudizi nei confronti delle donne.

Leggiamo questi proverbi – consiglia la scrittrice - con un sorriso perché rappresentano la nostra storia passata, ma evitiamo di utilizzarli per stereotipare ulteriormente determinate situazioni femminili.

La finalità del libro - conclude l’autrice - è quella di sottolineare come un linguaggio con forme espressive scorrette, possono essere foriero di grandi incomprensioni e, nel caso della donna, di grande disparità di genere”.

Ingresso libero.