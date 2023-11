A Cortemilia la conferenza “In viaggio con Lotto e Tibaldi” presenta la mostra cuneese

La Chiesa del Convento Francescano di Cortemilia ospiterà la conferenza-incontro “In viaggio con Lotto e Tibaldi, alla scoperta di due mirabili pittori del Rinascimento”. L’appuntamento è per martedì 28 novembre alle ore 17.30, e sarà una preziosa occasione per scoprire i contenuti del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori della Santa Casa di Loreto”, promosso da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo e visibile dal 24 novembre presso il Complesso Monumentale di San Francesco, in via Santa Maria 10 a Cuneo.

La mostra, curata da Vito Punzi che è direttore del Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, sarà aperta al pubblico fino al 17 marzo 2024 con ingresso gratuito, e sarà accompagnata da un fitto programma di visite guidate, attività laboratoriali ed eventi collaterali. In questo contesto, Cortemilia ospita una delle conferenze itineranti che Fondazione CRC ha voluto sul territorio provinciale per far conoscere questo importante progetto artistico, che si svolgerà con l’accompagnamento in un viaggio nella storia del Rinascimento curato da Francesca di Paolo, portando alla scoperta della vita e delle opere di Lotto e Tibaldi.

L’ingresso è libero e gratuito e, senza obbligo, è anche possibile iscriversi accedendo al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-viaggio-con-lotto-e-tibaldi-a-cortemilia-760597115447.