A Costigliole Saluzzo si lavora ad una rete di percorsi di mountain bike

Prosegue l'impegno del comune di Costigliole Saluzzo per la manutenzione dei percorsi collinari e in particolare per la rete dei percorsi mountain bike.

In questi giorni sulla collina che sale verso il monte Pagliano alcuni appassionati di questa disciplina e volontari sono al lavoro per la pulizia e la piccola manutenzione delle vie di comunicazione.