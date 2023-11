A Costigliole Saluzzo torna l'appuntamento con "Na sèira piemontèisa"

Dopo il successo dello scorso anno torna l’appuntamento con “Na sèira piemontèisa”, serata di musica, canzoni, poesie e buon umore il tutto rigorosamente in lingua piemontese. La serata è in programma a Costigliole per 25 novembre, alle ore 21, nel salone polivalente di via Busca (ingresso di fianco all’ex bocciofila, oggi Terzo Tempo) ed è ad ingresso gratuito.



La parte musicale della serata è affidata a “Le giovani voci del Monviso” del maestro Adalberto Amici “Socio d'la Bira” che delizieranno il pubblico con moltissime canzoni in piemontese. La parte legata all’umorismo è anche quest’anno affidata al costiglioloese Valerio Chiappello, il mago delle barzellette, che tanto successo aveva riscosso nella passata edizione.



Ma ci saranno anche poesie (naturalmente non mancano i versi di Gipo Farassino) e tante tante sorprese che coinvolgeranno persone e associazioni che hanno dato lustro al territorio.



“Nell’organizzare la serata – dicono dalla Pro Loco che con il Comune sono gli artefici dell’organizzazione – abbiamo tenuto conto delle indicazioni del 2022 che ha fatto registrare un successo andato al di là delle più rosee previsioni. Si tratta di una serata per certi aspetti molto particolare dove in un sapiente intercalare di esibizioni, si alterneranno sul palco per tutto il tempo i gruppi canori, Valerio, le poesie e… alcune sorprese davvero coinvolgenti, almeno questo è il nostro auspicio. In sostanza – sostengono in conclusione - tutte le proposte della serata avranno spazio in un alternarsi di momenti più leggeri ad altri più intimi e coinvolgenti. Ricordiamo, infine, che la serata sarà presentata dal costigliolese Gianpiero Ferrigno (anche qui una riconferma) e last but, not least “Na sèira piemontèisa” è ad ingresso gratuito”.



Appuntamento, quindi, per 25 novembre, alle ore 21, a Costigliole Saluzzo.