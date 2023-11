Ad Alba un ricco calendario di eventi con la terza edizione di "Natale insieme… a voi!"

“Natale insieme… a voi!” è un calendario di spettacoli, letture animate, laboratori, visite guidate e concerti che i Servizi culturali del Comune di Alba propongono per festeggiare insieme il Natale 2023.

La Biblioteca civica, il Museo civico, il civico Istituto Musicale e il Teatro sociale tornano a presentare una serie di proposte pensate per offrire ad adulti e bambini tanti appuntamenti diversi e coinvolgenti.

Si inizia sabato 2 dicembre alle ore 10.30 in Biblioteca con la lettura ad alta voce “Papà leggi con me!” nell’ambito del contenitore “Una storia tira l’altra”. Il calendario delle letture prosegue con un appuntamento a settimana fino a Natale: giovedì 7 dicembre, alle ore 17.00, la compagnia Micromundi presenta “Strani incontri” al Centro per le famiglie di via Senatore Como; giovedì 14 dicembre, alle ore 17.00, in Biblioteca, il Collettivo Scirò porta in scena “Racconto d’inverno”, mentre martedì 19 dicembre, sempre in Biblioteca, alle ore 10.30, i volontari lettori raccontano tante storie per i piccolissimi e le loro famiglie.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Da giovedì 7 dicembre a sabato 27 gennaio la Biblioteca ospita la mostra “Emanuele Luzzati e gli illustratori del premio nazionale di letteratura per ragazzi Il Gigante delle Langhe”, tredici tavole originali di alcuni dei migliori illustratori per ragazzi, tra quelli che negli anni passati hanno vinto il prestigioso premio Emanuele Luzzati, come Nicoletta Costa, Sophie Fatus, Marco Somà e altri. La mostra è visitabile con ingresso libero negli orari di apertura della Biblioteca.

Nel mese di dicembre la Biblioteca pensa anche agli adulti con l’ultimo appuntamento di “Appunti di viaggio”, il laboratorio sperimentale di arte a cura di Lollipop – spazio creativo. Sabato 16 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, i partecipanti saranno guidati a creare dei poetici paesaggi urbani utilizzando differenti tipi di carta e timbri in gomma eva.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Da martedì 12 a venerdì 15 e da martedì 19 a venerdì 22 dicembre, dalle ore 17.00 alle 18.00, la Biblioteca ospita l’iniziativa “Una mela per Rudolph” in collaborazione con il progetto “Leggere ovunque”. Babbo Natale e i suoi amici elfi aspettano tutti i bambini per la consegna della letterina, un saluto affettuoso e una piccola sorpresa!

Giovedì 4 gennaio, a partire dalle ore 10.30, la Biblioteca si trasforma in un luogo magico e incantato con l’installazione “Mentre tutti dormono” liberamente ispirata al libro di Astrid Lindgren, a cura della compagnia Erewhon Teatro. Il Tomte, un piccolo gnomo della tradizione svedese, veglia ogni sera sugli animali e sugli esseri umani e a ognuno dedica del tempo prezioso. Bambini e adulti potranno ascoltare le sue storie e farsi guidare nel buio dell’inverno da una stella luminosa, da portare poi a casa.

Alle 17.00 la giornata si conclude con il laboratorio “Piccoli passi luminosi”. Con cartoncini, pastelli e colla ognuno realizzerà il proprio cielo notturno.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Visite guidate, giochi e musica sono gli ingredienti delle proposte del Museo civico.

Domenica 3 e domenica 7 gennaio alle ore 16.00, grazie all’iniziativa “Depositi aperti”, i partecipanti visiteranno i reperti antropologici, naturalistici e archeologici, solitamente non esposti e conosceranno l’attività dei ricercatori. Ingresso con biglietto del Museo.

Sabato 23 dicembre e sabato 20 gennaio, alle ore 17.00, torna la rassegna Musica in Museo in collaborazione con il civico Istituto Musicale.

Il 23 dicembre è in programma “Medley di Natale”, un concerto di brani classici natalizi rivisitati in chiave cameristica e trascritti in originale per due trombe, voce e pianoforte. Si esibiranno Valeria Arpino, vocalist; Michelangelo Pepino, tenore; Mauro Maero, pianoforte; Marco Bellone e Giulio Riolfo, trombe.

Il 20 gennaio si esibisce il coro “Spiritual’s friends” diretto dal maestro Giuseppe Allione.

Ingresso libero, prenotazione consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it.

Per festeggiare l’Epifania, sabato 6 gennaio, dalle ore 15.00 alle 18.00, “Il Museo dei piccoli” coinvolgerà i bambini dai 6 agli 11 anni in un pomeriggio di attività creative alla scoperta delle scienze naturali e dei fossili, con merenda finale. Ingresso 1 euro.

La musica è protagonista anche domenica 17 dicembre, quando in sala Fenoglio, a partire dalle ore 17.00, tre band giovanili si esibiranno nell’Alba jazz young marathon, un concerto nato dalla collaborazione fra l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune e l’associazione Alba & jazz. A salire sul palco Misterioso Quartet, Simone Blasioli Trio e Cesare Mecca Quartet. Ingresso libero.

Il Teatro Sociale apre il mese di dicembre con il primo spettacolo della rassegna Famiglie a teatro: domenica 10 dicembre alle ore 16.30 andrà in scena “Ouverture des saponettes” di e con Michele Cafaggi. Un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che incanterà il pubblico di ogni età, tra strani strumenti e bolle di sapone di tutte le dimensioni.

Domenica 7 gennaio, alle ore 16.30, Gianni Franceschin della Piccionaia Teatro sarà il protagonista de “La notte dei regali”, la vera storia di Gastaldo, il fedele amico che accompagna santa Lucia, la Befana, san Nicola, Babbo Natale e i Re Magi nella distribuzione dei doni ai bambini di tutto il mondo. Un magico viaggio tra sogni e desideri dei più piccoli.

Entrambi gli spettacoli sono a pagamento (7 euro primi posti, 5 euro secondi posti) e i biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro aperto il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, alla Libreria La Torre oppure online su www.ticket.it.

Il civico Istituto Musicale, infine, invita tutti a non perdersi il Concerto di Natale con il coro delle voci bianche e l’orchestra, in programma giovedì 21 dicembre alle ore 20.45, nello splendido Teatro Sociale. Un repertorio interamente natalizio per festeggiare e cantare insieme, allievi e pubblico. Ingresso libero.

L’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa: «Anche quest’anno i Servizi culturali del Comune hanno confezionato un ricco calendario di appuntamenti che ci accompagnerà fino alla fine delle Feste. Le proposte hanno inizio ai primi di dicembre e ci faranno compagnia anche durante i giorni delle vacanze natalizie con allegria e un pizzico di poesia. Auguro a tutti un felice Natale e delle serene Feste, sperando di vedervi numerosi ai nostri eventi!».