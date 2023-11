Cervere in festa per Miss Italia, il sindaco: “Orgogliosi della nostra matotina” [FOTO E VIDEO]

Una grande festa di famiglia a Cervere che ha abbracciato la “sua” Miss Italia. Questa mattina, venerdì 24 novembre, Francesca Bergesio è stata prelevata a casa in auto e portata in Municipio direttamente dal sindaco Corrado Marchisio.

C'erano proprio tutti. La mamma Ilaria Abrate, il papà senatore Giorgio Maria Bergesio, la sorella Virginia, i nonni, la zia insegnante. Tutti i bambini e ragazzi delle scuole, tanti compaesani. Il vicepresidente della Regione Franco Graglia, ex sindaco e cerverese doc, con i consiglieri regionali Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi. Poi il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi che ha ospitato nel suo Comune la finale regionale del concorso di bellezza e Mirella Rocca, l’agente esclusivista regionale Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria per Miss Italia, la persona che ha letteralmente scoperto Francesca Bergesio, che ha creduto in lei e che l’ha condotta al trionfo.

Un trionfo arrivato sabato 11 novembre, mentre a Cervere si inaugurava la Fiera del Porro

“A Cervere siamo una grande famiglia. Lei è la nostra 'matotina' – ha esordito il sindaco Corrado Marchisio -. Quando è stata eletta eravamo tutti sotto il Palaporro con mille persone sedute e abbiamo gioito tutti insieme. Dal primo giorno sapevamo che ci sarebbe arrivata. È un orgoglio salutarti e poterti dire grazie”.





Il primo cittadino ha quindi consegnato un mazzo di fiori a Francesca Bergesio e a Giorgia Meriano, medaglia d'oro ai ai giochi mondiali estivi di Special Olympics di Berlino:“Una doppia dimostrazione che i cuneesi sono forti. Siamo 'bogia nen' perchè non arretriamo di un millimetro”.

Alla miss sono stati anche donati una bottiglia di Barbaresco e il gagliardetto degli Alba Chapter.

“Nella vita ognuno ha dei sogni e quando si realizzano è il massimo – ha aggiunto Franco Graglia -. Ho trovato una vecchia foto con Virginia e Francesca piccoline insieme a me e alla mia famiglia. Siamo partiti lontano, mi sono emozionato. Io ho sempre lavorato perché un piccolo paese come Cervere fosse conosciuto. Ebbene Francesca ha portato Cervere sulla bocca di tutti. È stata anche eletta durante la Fiera del Porro, a noi tutti è venuta la pelle d'oca. E poi Miss Italia se la cava benissimo, è bella ma è anche spigliata e con grandi valori”.

Visibilmente emozionata Francesca Bergesio ha voluto ringraziare tutti: “Grazie di cuore, oggi è una giornata speciale. Mi sono commossa arrivando in auto, qui sono nata e cresciuta. Qui c'è la mia comunità e la mia famiglia. L'amore per le piccole cose parte da qui. Porterò le mie radici sempre con me”.

Un affetto, quello dei cerveresi, che ha commosso papà Giorgio e mamma Ilaria.

Dal pubblico la domanda di un ragazzo: “Come fai a sopportare tutte le critiche? Io non ce la farei mai”. E Miss Italia sorridendo ha risposto: “Basta tirare fuori la forza che ognuno di noi ha dentro e farsi scivolare ogni cattiveria. La vita è bella”.

Questa sera Francesca Bergesio sarà l'ospite d'onore alla serate delle eccellenza al Palaporro.