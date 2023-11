Saluzzo, domani la Fiera di Sant’Andrea e la Festa delle Feste

Domani sabato 25 novembre a Saluzzo due grandi anteprime aprono gli appuntamenti del calendario natalizio, raccolto in un programma ( firmato da Comune, Fondazione Bertoni, Confcommercio Saluzzo e Zona e CCN) fatto di spettacoli e parate, mercatini del Natale, fuochi d'artificio e cori le luminarie in strade, la musica dei passacharriera ed i negozi aperti ogni domenica.

Si apre in una mattinata dalle 8 alle 13 al Foro Boario la tradizionale Fiera di Sant’Andrea o Fiera dei “puciu” ( le nespole) mentre al Quartiere ( ex caserma Musso) in piazza Montebello, dopo il successo 2022, torna la Festa delle Feste, con cena alle 20 e serata danzante a seguire. Una festa che unisce borghi, frazioni, comitati ( via Dei Romani, Cervignasco, Castellar Municipio con il suo Comitato del Forno, San Lazzaro, Torrazza e Colombaro dei Rossi) che con il Comune e Fondazione Bertoni lavorano agli eventi e alla socialità di Saluzzo.

La Fiera di Sant’Andrea che ha come immagine e simbolo i “puciu”, le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in tutto il basso Piemonte, è l’occasione per confrontarsi sulla stagione agricola da poco conclusa e in continuità con le iniziative della Mostra della Meccanica di S.Chiaffredo. Una mattinata per mostrare macchinari agricoli, piante e utensileria.

La serata di sabato dà appuntamento alla Festa delle Feste con grande polentata nelle scuderie del Quartiere. Prenotazione per la cena obbligatoria - Costo € 15 - Tel. al numero 0175 43527 o direttamente negli Uffici della Fondazione Amleto Bertoni.

Domenica 26 novembre arriva la seconda edizione di NEGOZI IN STRADA - BLACK EDITION, con negozi aperti tutto il giorno, animazioni per le strade, caldarroste e cioccolata calda, musei aperti, concerti dei piccoli musici della Scuola di musica Suzuki o dalla Scuola APM per i saggi del Natale