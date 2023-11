Savigliano si accende per le Feste: ecco “Incantevole Natale”

Savigliano è pronta ad immergersi nell'atmosfera natalizia. Anche quest'anno torna “Incantevole Natale”, ricco cartellone di appuntamenti organizzato dal Comune di Savigliano e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom cittadina.

Alla sua quinta edizione, Incantevole Natale proporrà numerosi appuntamenti che coinvolgeranno il centro cittadino e l’Ala Polifunzionale L. Morello di piazza del Popolo, ai quali si affiancherà il fitto programma culturale a cura delle Associazioni saviglianesi, presenti nella Consulta Cultura.

Il clou di Incantevole Natale sarà sabato 16 e domenica 17 dicembre, quando l'Ala polifunzionale, dalle 10.00 alle 19.00, accoglierà numerose attrazioni. A partire dal Mercatino natalizio: tredici espositori offriranno ai visitatori una vasta scelta di idee regalo, dall’oggettistica per la casa a decorazioni natalizie realizzate a mano e tante altre idee creative. Non mancherà la Casetta di Babbo Natale, con Babbo in persona e la possibilità di scattare una foto istantanea insieme a lui, ed il Laboratorio degli Elfi, nel quale i bambini, potranno creare e sperimentare tante attività coinvolgenti, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Nel corso del weekend si alterneranno laboratori creativi per bambini e creazioni realizzate con materiale di recupero e molto altro ancora. Dal 13 al 19 dicembre il laboratorio degli Elfi ospiterà anche laboratori creativi e letture animate dedicati alle classi della scuola primaria, realizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica, con Voci di Mamme e con la Coop. Proposta 80. Nelle immediate vicinanze dell’Ala, i bambini potranno giocare con il Ludobus della Coop. Proposta 80 e fare merenda con cioccolata calda e altre dolci delizie a cura della Proloco e degli Alpini.

Anche quest'anno ci sarà spazio per l'iniziativa solidale. I bambini potranno portare con sè un giocattolo anche usato ma funzionante da consegnare a Babbo Natale che li consegnerà ai bambini del Centro Aiuto alla Vita di Savigliano.





Riguardo il Centro cittadino, le strade di Savigliano si vestono a festa: tutte le principali piazze e vie del centro saranno abbellite da luci natalizie (accese dal 24 novembre). Verranno realizzate tre postazioni luminose con i pacchi natalizi. Ci sarà anche il sottofondo musicale natalizio con la filodiffusione ed un mapping a tema che illuminerà la Torre Civica, l’Agorà di Via Torino e la facciata della Banca Crs in Piazza del Popolo.





Non mancheranno le esibizioni itineranti. Domenica 10 , nel pomeriggio, esibizione musicale itinerante dei Color Brass. Venerdì 22 , in piazza Santarosa, esibizione pomeridiana a tema natalizio del gruppo Ars Armonica. Riguardo sabato 23 , al pomeriggio ci sarà l'esibizione itinerante del quartetto dei Seven Dixie, mentre la sera debutta “Merry Grinchmas”, che coinvolgerà i bar del centro cittadino. Gli esercizi aderenti avranno un dj interno al locale, con allestimenti a tema. Infine, la mattina della Vigilia , alle ore 11, in piazza Santarosa si terrà l'esibizione del coro Gospel - Coro Incanto di Racconigi.





Al Museo Ferroviario si aspetterà il Natale tra gli “Sbuffi del vapore……” domenica 2 dicembre, mentre sempre nel centro cittadino, presso l’Arciconfraternita dell’Assunta, a partire da venerdì 8 sarà visibile il Presepe realizzato dall’ Associazione Turistica Proloco Savigliano. Si leggerà poesia il 16 dicembre preso il salone di San Filippo, a cura dell’Associazione Culturale Clemente Rebora; mentre il 17 sarà L’Associazione Attività e Cultura a proporre un viaggio lungo i secoli nelle rappresentazioni del Divino Infante tra arte, venerazione popolare e cambiamenti di costume.





Quest’anno il Natale sarà allietato anche da quattro serate di ballo presso il Centro Culturale Saviglianese: il 3 e il 10 dicembre con il Dj Mauro si ballerà il liscio, e il 17 e 22 dicembre con Efisio Ecca si balleranno gli Occitani.





Rassegna di Canto Internazionale con la Corale Milanollo il 15 dicembre , il Free Voices Gospel Choir il 16 dicembre , il Concerto di Natale con il complesso Bandistico Città di Savigliano il 17 dicembre , presso il Teatro Milanollo; Note di Natale per l’associazione Corale Musica Nova presso la Chiesa di Sant’Andrea il 22 dicembre e il Concerto finale del Coro Polifonico Vox Armonica presso il Teatro Milanollo il 23 dicembre .





Il Natale scintillerà anche presso il Museo Civico che quest’anno propone iniziative che vanno dai laboratori didattici per bambini e famiglie sul tema degli Angeli alle visite animate per le feste. Ma non solo: è proposto anche un Thè della Vigilia, in cui sarà raccontata una breve storia di Re Enrico che venne a Savigliano.





Anche la Biblioteca Civica regalerà emozioni con “Gli Spiriti del Natale”, spettacolo itinerante per famiglie con personaggi di un grande classico del Natale di Charles Dickens il 10 dicembre . Ma la suspence continua con “La tua essenza è tenebra” il 16 dicembre presso la Sala Sant’Agostino: ricognizione di testi dello scrittore islandese Jon kalman Stefànsson. Al termine auguri natalizi.





E per chi volesse ancora scoprire qualche angolo nascosto della nostra Savigliano, l’Ufficio Turistico propone visite guidate: da ricordare, il 16 dicembre, la Visita “La Cometa di Schiaparelli”, in occasione della giornata Internazionale dello Spazio.





«Anche quest'anno Savigliano si veste a festa ed offre un ricco calendario di appuntamenti ai saviglianesi e non solo – affermano il sindaco, Antonello Portera, l’Assessore alla cultura Roberto Giorsino e l'Assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Oltre che di tante luci e sfere giganti, sparse per le vie, vogliamo che la città si “illumini” di tanti eventi, realizzati con l'impegno di tante persone, realtà ed associazioni. Savigliano può e deve essere un punto di riferimento per quanto riguarda gli eventi del territorio, anche nel periodo natalizio».





«Anche nel preparare l'edizione 2023 di Incantevole Natale – commenta il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti – abbiamo cercato di dar vita ad un programma che incontrasse i favori di un pubblico ampio, a partire da quello delle famiglie e dei bambini. Sotto l'Ala e nel centro cittadino saranno protagoniste l'atmosfera natalizia, la creatività, la musica e la voglia di aggregazione. Ingredienti che, ne siamo certi, renderanno viva ed attrattiva Savigliano per tutto il periodo natalizio».





Il direttore dell’associazione Commercianti Giulio Giletta afferma: «L'Ascom Savigliano è da sempre di supporto nell’organizzazione degli eventi natalizi. Ci tengo ad evidenziare con entusiasmo che il generoso impegno delle imprese saviglianesi ha consentito di tornare ai livelli pre-Covid. Un segnale positivo che testimonia la resilienza e la determinazione della comunità locale nel superare le sfide degli ultimi tempi, dimostrando un forte spirito collaborativo».









Gli eventi Natalizi vengono realizzati grazie al contributo della Fondazione Crs, della Fondazione Crc, Fondazione Crt, della Banca Crs, e grazie all’ energy partners Eviso e al sostegno di Epc e Alpina Intimo, si ringraziano tutti sponsor che hanno creduto in questa edizione.









Per info :

https://www.entemanifestazioni.com/natale