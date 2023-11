Ultimo concerto a Guarene per Contemporary Music Hub con il “Concerto per Israele”

Ultimo appuntamento con i concerti della domenica mattina Contemporary Music Hub – “400 anni di musica contemporanea” organizzati da I’M Exchange. Domenica 26 novembre alle 11.30 a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene il Virtuoso Ensemble si esibirà con il “Concerto per Israele” eseguendo Yizkor (In memoriam) di Oedoen Partos, Tre pezzi per voce e archi di Osvaldo Golijov e la Serenata per archi op. 48 di P. I. Chaikovski.

Contemporary Music Hub è un’iniziativa di I’M Exchange volta a dar voce alla creatività musicale contemporanea, creando uno spazio di espressione per le nuove composizioni affinché si possa compiere il passaggio dal tempo di oggi alla dimensione atemporale, caratteristica intrinseca della vera opera d’arte. Con “400 anni di musica contemporanea”, seconda edizione di Contemporary Music Hub, si cercherà di mettere in evidenza il fatto che in ogni epoca la musica scritta è stata contemporanea e che, quando eseguita in pubblico, la musica di qualsiasi epoca lo diventa. “400 anni di musica contemporanea” diventa così un atto di sfida alla freccia del tempo, al bisogno compulsivo della novità. Nello spirito di coinvolgimento che caratterizza Snodi, i concerti saranno seguiti o preceduti, a seconda del caso, da incontri didattici con gli studenti delle scuole del territorio. La manifestazione è in collaborazione con EstOvest Festival, VPerformance Milano e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.