L'Oroscopo di Corinne dal 24 novembre al 1° dicembre

ARIETE: Prossimamente ci saranno delle cose che preoccuperanno e altre che si risolveranno, così come vi dovrete adoperare al massimo al fine di inquadrare una faccenda o persona sbilenca… Non da escludere delle arrabbiature motivate dal comportamento altrui, dei corrucci per un congiunto, un simpatico ritrovo, dei quattrini da recuperare, dei disturbi di origine spasmodica o prettamente stagionali. Apprestatevi inoltre ad affrontare un dicembre veramente strabiliante.

TORO: Più tenaci che mai lotterete per tagliare i traguardi ambiti e sarà proprio grazie alla costanza che riuscirete in un’ardua impresa ricavandone delle soddisfazioni. Quasi simultaneamente una dichiarazione vi lascerà perplessi, un amico stupirà e, se single, troverete presto chi sa penetrare nei reconditi meandri della vostra anima. Le coppie in disuso invece litigheranno o si faranno il muso. Se la fortuna volete attirare appendete, a fine mese, dell’agrifoglio nel focolare.

GEMELLI: I prossimi giorni vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi: un contrattempo irriterà, una donna infastidirà, in casa qualcosa non quadrerà ma poi, all’improvviso, una bella novella farà tornare il sorriso sull’accigliato viso. Con la Luna, che il 27 novembre si fa piena nella vostra costellazione, vi sentirete snervati con tendenza a dormire maluccio. Cominciate inoltre a procurarvi dei bastoncini di cannella da appendere poi all’alberello.

CANCRO: Nei prossimi dì, trattando con voi, rendesi opportuno usare le pinze eludendo provocazioni, insinuazioni o sarcastiche battutine in quanto, pur essendo permalosetti, passate le strabuzzanti lune, tornerete come prima… Malgrado il trigono di Saturno favorisca dei fugaci entusiasmi guardatevi altresì dal collocare sul piedistallo un soggetto preposto a deludervi. Una sorpresa, una visita o una scorpacciata in compagnia invece vi ritempreranno.

LEONE: Già a partire da ora i giorni antecedenti al Natale appaiono frenetici e anche solo lontanamente ipotizzare di riposare sarà pressoché impossibile così come un eccesso di tensione vi porterà a sbottare in ambito operativo o familiare rimanendo nel contempo nauseati di chi si innalza ad onnisapiente pur non capendo un accidempoli. Qualche nativo recupererà dei soldini altri invece dovranno sopperire a dei versamenti. Sia sabato che domenica sarete assai incasinati.

VERGINE: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi obbligatorio al fine di sistemare sospesi, perfezionare ciò che sta a cuore, obliare un momento nero, iniziare a bilanciare un settore incline ad impennate. Subentra pure un invito da non declinare perché alla fin fine, se accettate, vi divertirete. Degli accadimenti avranno parecchio da insegnare mentre in ambito amichevole meglio fare una cernita e tenere accanto soltanto chi di comprovata fiducia. Amica da aiutare.

BILANCIA: Confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al prossimo Natale in maniera serena al di là di quelle ansie che spesso vi hanno accompagnato in un 2023 abbastanza complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato… Rivedrete una personcina amabile e carina, un’iniziativa darà frutti succulenti e, pur se in anticipo, comincerete a vestire la casa con natalizi ornamenti.

SCORPIONE: Tra rompiscatole, sborsi, barbosi da sopportare, un acciacchino da lenire, un uomo facente arrabbiare e mille pensieri vaganti, avrete i nervetti saltellanti propendendo a dire tutto ciò che pensate mentre, come contropartita, una chiarificazione servirà a ripristinare un rapporto interpersonale. Nel week end prendetevi una pausa consacrandolo ai voi stessi, allo shopping, ai ritrovi, ad una capatina nelle fiere cittadine e anche ad una pizzetta in compagnia. Sorpresa domenicale.

SAGITTARIO: Fa ansimare l’opposizione del plenilunio atta a innervosire, avvertire una certa fiacca o non sapere cosa riservino le prossime giornate! Beh, grazie ad un appoggino umano e stellare, vedrete risolversi una questione ritrovando quella spensieratezza smarritasi nei meandri di una caustica realtà anche se un battibecco o un’inconscia paura sfibrerà. Fattibili dei giretti per mercatini e regalini da acquistare in tempo per Natale. Il compleanno sarà invece speciale

CAPRICORNO: Trafelati e intronati vorrete stare lontano mille miglia da tutto il caos che precede il Natale invece vi toccherà correre da una parte all’altra, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però, su con il morale, perché presto sistemerete una questione traballante. Coltivate inoltre un’amicizia, non arrabbiatevi per inezie e se invitati ad un ritrovo accettate e vi sollazzerete. Non trascurate la salute e cominciate a gioire per un evento speciale.

ACQUARIO: Vi aspetta una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio ma poi pian pianino sbrigherete ogni mansione. Cominciate inoltre ad organizzarvi anticipatamente per Natale e non scordate di comprare delle nocciole che saranno il vostro talismano naturale.

PESCI: Con il supporto del sestile di Marte contrasterete gli effetti di un Saturno capriccioso ed ostile riuscendo di conseguenza a tirare respiri di sollievo, sentirvi meglio sia fisicamente che psicologicamente e attivarvi al massimo al fine di concretizzare ciò che vi eravate prefissati. Diciamo che nell’insieme la settimana sarà spossante ma anche proficua ed appagante. Occhio solo ai raffreddori, ai malfattori e ai contaballe. Nel week end vi accadrà qualcosa di strano.

Le stelle sono la luce della notte, dell’anima e dell’universo.