Gran finale di stagione per la Black Racing Squadra Corse di Roccavione

Reggio Emilia, 18 novembre. Con la consueta cena sociale è andata in archivio anche la stagione 2023 della Black Racing Squadra Corse di Roccavione, team della velocità in pista portacolori del Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo.

Non sono mancate le sorprese, perché ben dopo la pubblicazione della notizia relativa alla vittoria di categoria 600 della Pirelli Cup PRO per Mengoni e della vittoria sfumata per soli dieci punti, a seguito della caduta di Pozzato, è arrivata la sorpresa! La Pirelli ha infatti inviato un comunicato in cui si diceva che, a causa di un errato conteggio, il campione assoluto della Pirelli Challenge Cup 1000 era da ritenersi Pozzato, anziché Tiezzi.

A seguito della rettifica di cui sopra, Fabio Pozzato è stato invitato a ritirare, sabato 20 gennaio 2024, presso il Motorbike Expo di Verona, il premio riservato al vincitore assoluto della Pirelli Cup Challenge 1000.

Quindi festeggiamento doppio per tutti i membri della squadra, che si sono presentati, insieme agli Sponsor Impresa Edile PD di Peano Diego, Magazzini Edili Tontine, Dott. Andrea Mascarello, Poppi Clementino SpA e Moss Srl, presso il ristorante prescelto, nonché pure sponsor, Trattoria Fornaciari.

Passando ai programmi per il 2024, la Black Racing Squadra Corse si è già messa al lavoro, riconfermando tutti i piloti: Elia Mengoni e Fabio Pozzato, che saranno nuovamente impegnati rispettivamente nella Pirelli Cup 600 e 1000, mentre Mirco Federzoni ed Alessandro Spaggiari correranno nel Trofeo Italiano Amatori classi 1000 Base ed Avanzata.

Sentiamo ora il commento del proprietario, nonché team manager del team cuneese Simone Barale: “Sono stato felice di vedere la partecipazione di ogni membro della squadra in questa serata, uniti ancora una volta, per concludere una stagione che per il secondo anno di fila ci ha regalato il titolo assoluto della Pirelli Cup 1000 Challenge e quello di categoria della Pirelli Cup 600 PRO. Sono orgoglioso del percorso che stiamo facendo con piloti e tecnici, perché la coesione è la nostra vera forza e sono felice di aver condiviso con i nostri sponsor i programmi 2024 per la Coppa Italia di Velocità. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno di tutti, dagli sponsor che credono in noi, ai tecnici, fino ai piloti, che ci mettono il cuore ogni volta che scendono in pista e pertanto a tutti loro va il mio grazie di cuore. Porteremo importanti novità tecniche per il prossimo anno e non vediamo l’ora di scendere nuovamente in pista per i test ufficiali”.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto fornito anche in questa stagione: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., DG Porte, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, D&B Automazioni, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp, Soft System S.r.l., SNG Europa S.r.l., MCR Coperture. Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.