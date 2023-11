Fratelli d’Italia, congresso unitario ma con battaglia all’ultimo voto nell’urna

Inizieranno domattina, sabato 25 novembre, alle ore 10, nella sala Falco della Provincia a Cuneo i lavori del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, presieduti dalla deputata lombarda Lucrezia Mantovani.

I primi interventi saranno quelli della deputata Monica Ciaburro e del capogruppo regionale Paolo Bongioanni, cui farà seguito la relazione del candidato presidente William Casoni.

Dalle 11,30 alle 12,30 il dibattito congressuale con l’intervento dell’europarlamentare Carlo Fidanza e le conclusioni dell’on. Mantovani.

Dalle 13 inizieranno le operazioni di voto che dureranno fino alle 18 e si svolgeranno in quattro sedi. Il seggio centrale sarà a Cuneo (Centro incontri della Provincia); Mondovì (sede di FdI, via Cordero di San Quintino); Alba (sede di FdI, corso Michele Coppino 31); Savigliano (Hotel Cherasco Langhe, casello Bra/Marene, Cherasco, via Savigliano 116).

A votare circa 900 iscritti in regola col tesseramento scaduto a fine settembre.

Venti saranno i componenti del nuovo coordinamento provinciale di cui sette di nomina del presidente. I restanti 13 verranno scelti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, ma nel rispetto della parità di genere.

Oltre al presidente, cinque membri sono di diritto: Monica Ciaburro (parlamentare), Paolo Bongioanni (presidente del gruppo regionale), Marco Bailo (consigliere provinciale), Denis Scotti (componente dell’assemblea nazionale del partito) e Alberto Deninotti (presidente dei giovani).

Questi gli aspetti tecnici del congresso.

Sul piano propriamente politico, da registrare i distinguo critici della componente identitaria del partito, che fa capo a Paolo Chiarenza e Guido Giordana. Quest’area – pur accettando la soluzione unitaria sul nome di Casoni - fa sapere che – considerano riduttivo il tempo lasciato al dibattito congressuale – non interverrà, ma si misurerà nell’urna.

Casoni replica: “Il partito non era obbligato a candidarmi. Se c’era qualcun altro che aveva velleità avrebbe dovuto farsi avanti, raccogliere le 120 firme necessarie,cercare il sostegno del 10% di amministratori e misurarsi con il voto degli iscritti”.

Il presidente in pectore annuncia che vorrà imprimere al nuovo coordinamento provinciale un’impronta fortemente decisionista: “Il confronto interno al partito potrà anche essere dialetticamente aspro, ma le scelte, una volta assunte, anche se a maggioranza, – fa sapere – dovranno valere per tutti”.

Anticipa anche un giro di vite sulle modalità di comunicazione. “Sin da lunedì – dice – adotterò severe norme sulla comunicazione. Le notizie inviate agli organi d’informazione da qualsiasi soggetto iscritto al partito dovranno preventivamente essere concordate. In caso contrario – spiega – partirà una prima lettera di ammonizione, cui farà seguito, nel caso di recidive, l’espulsione dal partito”.

Premesse che fanno dire che quello di domani sarà un congresso vero, formalmente unitario per quanto riguarda il coordinatore provinciale, ma battagliato nell’urna sino all’ultimo voto.

Nell’attesa della vera sfida, quella in calendario tra poco più di sei mesi con la tornata elettorale che riguarderà europee, regionali e comunali.