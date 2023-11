Bra, lezione culinaria dal titolo “Pensando a Natale” con l’associazione Albedo

A Natale siamo tutti più buoni? Chi lo sa, di sicuro la bontà è in tavola, grazie all’associazione culturale Albedo che propone una lezione culinaria dal titolo “Pensando a Natale”.

L’appuntamento in programma giovedì 30 novembre, dalle ore 14 alle ore 18, si svolgerà nei locali dell’Istituto Professionale “Velso Mucci” di Bra (via Craveri, 8). Seguendo gli esperti consigli dei professori di cucina, saranno preparati alcuni piatti, che i partecipanti potranno imparare e replicare a casa durante le festività natalizie.

Costo: 5 euro per i soci dell’Albedo e 10 euro per gli aspiranti soci. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3495906451 (Flavia Barberis).