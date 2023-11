La settimana dell’economia al De Amicis promuove l’agenda 2023

Il 23 novembre ,nell’ambito della “ Settimana dell’Economia,” prevista a livello nazionale per i Licei Economico- Sociali, in collaborazione con la rete LES regionale, il Liceo “E. De Amicis “ di Cuneo, sede del Liceo economico sociale cuneese, ha realizzato la “Notte dell’economia”.

Gli alunni del Liceo hanno organizzato attività laboratoriali sugli obiettivi dell’Agenda 2030 stabiliti dell’Onu in un vero parlamento europeo alla presenza di tutte le nazioni.

Sono stati organizzati giochi didattici sul riciclo, sulla globalizzazione, sulla parità di genere, attività in lingua inglese, lo swap party (che non è non è solo una formula di baratto allargato ma anche un’occasione di convivialità per migliorare le relazioni umane). Infine è stata presentata la Banca etica, il tutto coinvolgendo gli alunni del triennio.

La serata si è conclusa con uno spettacolo di musica (con il bravissimo duo di canto con i docenti Maria Ravera e Gaetano Golia e molti studenti), di danza e con un conclusivo rinfresco equosolidale.

“Anche la nostra scuola si pone molti obiettivi dell’Agenda 2030 – spiega il dirigente scolastico Carlo Garavagno, insieme alle docenti organizzatrici, tra cui le prof.sse Luisa Rosso e Lorenza Riva -, quali ad esempio la lotta contro la povertà educativa, la promozione della salute e del benessere degli studenti e dei docenti e del personale ata, l’innovazione didattica, l’educazione civica alla pace ed alla giustizia, la condivisione degli obiettivi, ovvero la cooperazione e non la competizione sfrenata. È stata una bella serata di didattica laboratoriale che ha coinvolto attivamente studenti, professori, famiglie. La nostra comunità educante dice il suo grazie al preside Paolo Romeo, che da sempre promuove questi valori nella scuola, ed a tutti quanti hanno collaborato (ed allo sponsor la cassa rurale di Caraglio)”.

Il liceo promuove anche un altro goal dell’agenda 2030, l’istruzione di qualità, che ha visto primeggiare in provincia nella classifica eduscopio il de Amicis di Cuneo tra tutti i licei ad indirizzo scienze umane che comprende anche l’opzione economico sociale.