Juventus-Inter, il derby d’Italia torna ad essere una sfida scudetto

Alla tredicesima giornata il campionato di Serie A arriva a un punto di svolta perché domenica sera all’Allianz Stadium c’è. Lo storico derby d’Italia torna ad essere di fatto una sfida per lo scudetto, con le due squadre che si giocano il vertice della classifica, anche se siamo solo ad un terzo del campionato. I bianconeri sono reduci da ben cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Cagliari, e si presentano allo scontro diretto con grande fiducia ed entusiasmo. Anche i nerazzurri sono al top e non hanno nessuna intenzione di abbandonare il comando della classifica. Alla ripresa dalla sosta tutti sono dunque focalizzati su questo match.

Un'analisi dettagliata della sfida è presente su Sportytrader, dove è possibile anche trovare le quote calcio sulle partite di Serie A del prossimo turno. Guardando le valutazioni degli esperti, gli ospiti partono leggermente favoriti, ma saranno i dettagli a fare la differenza in un incontro come questo, proprio come è accaduto nelle due gare della passata stagione. Ci si attende una sfida molto combattuta a centrocampo, con la Juventus attenta a non lasciare spazi e pronta a far male con la velocità di Federico Chiesa e con la spinta degli esterni. La formazione di Massimiliano Allegri sta facendo dell’equilibrio difensivo il proprio punto di forza e negli ultimi sette turni ha infatti concesso un solo gol. La Vecchia Signora è stata quasi perfetta in casa fino ad oggi e spera nell’appoggio dei propri tifosi per centrare il sesto successo interno di fila.

Decisamente perfetta è stata invece l’Inter in trasferta, con 5 successi su 5 lontano da San Siro in campionato, tra l’altro incassando un solo gol (al Gewiss Stadium contro l’Atalanta). La squadra di Simone Inzaghi è ripartita da dove aveva finito l’anno scorso e il titolo quest’anno rappresenta un obiettivo prioritario. Il Biscione al momento è senza dubbio la formazione che ha fatto meglio in Serie A: miglior attacco (29 gol fatti) e miglior difesa (6 gol subiti), ma questo scontro diretto rappresenta ora uno snodo fondamentale e perderlo potrebbe complicare molto le cose. I precedenti sono davvero molti perché i due club si sono affrontati anche in Coppa Italia e Supercoppa: sono ben otto gli scontri diretti giocati nelle ultime due stagioni e il bilancio è di 4-2 per l’Inter, che in due occasioni si è imposta dopo i tempi regolamentari.

Passiamo allora alle probabili formazioni. Mister Allegri confermerà il terzetto arretrato con Gatti, Bremer e Rugani davanti a Szczesny, visto che Danilo è ancora out. Sugli esterni toccherà con grande probabilità a Cambiaso e a Kostic, con Rabiot e McKennie in mediana ai lati di Locatelli. Davanti Moise Kean è favorito su Vlahovic e Milik per affiancare Chiesa. Negli ospiti pochi dubbi con il trio Darmian-De Vrij-Acerbi davanti a Sommer, visto l’infortunio di Bastoni. I quinti saranno Dumfries e Dimarco, mentre Mkhitaryan è sempre favorito su Frattesi per completare il centrocampo con Barella e Calhanoglu. In attacco la solita coppa formata da Thuram e Lautaro Martinez.