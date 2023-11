A Revello si costruisce il calendario dell'Avvento del Parco del Monviso

Domenica 3 dicembre il Parco del Monviso organizza “Costruiamo insieme il calendario dell’Avvento”, un divertente laboratorio creativo per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età nel quale i partecipanti saranno guidati passo a passo nella costruzione di un calendario dell’Avvento: tutte le caselline numerate, che dovranno poi essere aperte una per giorno fino a domenica 24 dicembre, saranno riempite con curiosità naturalistiche legate al territorio del Parco del Monviso.

L’elaborato finale, che ciascuno potrà poi portare a casa per esporlo in casa e utilizzarlo nel periodo che ci condurrà al Natale, verrà realizzato con materiali naturali. L’attività si tiene nei locali del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello (piazza Denina 5).

La partecipazione è gratuita, l’evento si svolge in due turni di un’ora e 30 minuti ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.30; sono disponibili 6 posti per ciascun turno.

Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di sabato 2 dicembre dal sito www.parcomonviso.eu .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it .

La tradizione del Calendario dell’Avvento è nata nei Paesi di lingua tedesca come modo per allietare il periodo di attesa del Natale, creando aspettative quotidiane nei bambini per tutti i giorni di dicembre che precedono la grande festa.