Cuneo: i Nomadi all’Epifania i posti Gold si sono portati via

Sold out l’Anello Verde del palazzetto dello sport di Cuneo per il concerto dei Nomadi in programma per il 6 gennaio 2024.

A un mese e mezzo dall’apertura della prevendita, grazie alla buona affluenza sia in settimana al botteghino che online h24 su www.cuneo.show, il sito web ufficiale di Bellerofonte, uno dei tre settori è esaurito.

Restano ancora disponibili il parterre in piedi di fronte al palco e i posti Silver nell’Anello Rosso, che grazie alla conformazione del palazzetto e al nuovo impianto acustico regalano uno spettacolo unico da ogni posizione.

La Biglietteria del palazzetto resta attiva tutta la settimana dal lunedì al venerdì nell’orario 18.00/20.00 per la vendita diretta dei biglietti senza commissioni aggiunte.

Tipologia di biglietti:

Parterre fronte palco in piedi - prezzo del biglietto 20€

Posto Silver Anello Rosso - prezzo del biglietto 20€

Dove acquistare i biglietti in prevendita?

• Prevendita online attiva su Liveticket e su www.cuneo.show al costo aggiuntivo di 1€ di prevendita a biglietto (dal 2/11 sarà di 2€ a biglietto)

• Biglietteria palazzetto dal lunedì al venerdì nell’orario 18.00/20.00 e durante tutte le partite in casa della Serie A2 (nessun diritto di prevendita).

Iniziano ad incombere i regali di Natali? Abbiamo la soluzione per te! Regalati e regala il concerto dei Nomadi, corri ad acquistare i tuoi biglietti!