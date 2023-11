Fiöi Cuneo Volley: apre il weekend lungo la Prima Divisione ad Alba

Stasera alle ore 21 i ragazzi di coach Tavella saranno ospiti del Mercatò Alba nella 4^ giornata di andata del campionato di Prima Divisione.

Domani, sabato 25 novembre ore 15.30, all’ITIS di Cuneo l’Under 15 Lab Travel Cuneo Bianca ospiterà il Mercatò Alba Verde nella settima giornata di andata.

Domenica toccherà alle due Under 17 scendere in campo. Entrambe le gare inizieranno alle ore 10.30 e vedranno i ragazzi della Lab Travel Cuneo Rossa affrontare in trasferta il Vbc Mondovì, mentre la compagine bianca sarà in casa contro il Mercatò Alba.

Turno di riposo per l’Under 19 che tornerà a gareggiare mercoledì 6 dicembre in casa contro Chieri 76.