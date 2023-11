Volley A2M. Cuneo a Porto Viro per dimenticare Castellana e ripartire. Alessandro Coppa: "Ci siamo confrontati" (VIDEO)

Due trasferte consecutive attendono la Puliservice S.Bernardo Cuneo nel campionato di serie A2 maschile, prima a Porto Viro poi ci sarà Siena.

La squadra di Matteo Battocchio vuole riscattare l'opaca prova offerta nell'anticipo della settima giornata, sabato scorso di fronte al pubblico amico, quando ha dovuto inchinarsi in quattro set al cospetto di Castellana Grotte.

La prima sconfitta stagionale in casa ha bloccato Cuneo all'ottavo posto della classifica provvisoria, una posizione che non soddisfa pienamente le attese della vigilia anche se il campionato è ancora lungo. Numeri a parte, i cuneesi debbono trovare la continuità che in questo prima parte di stagione non si è ancora vista: sprazzi di grande gioco alternati ad atteggiamenti remissivi e confusi. Tutto ciò mentre in allenamento le cose sembrano sempre filare per il meglio.

Ne abbiamo parlato con il giovane centrale cuneese Alessandro Coppa, con il quale introduciamo la prossima gara

L'occasione per far vedere che la lezione contro Castellana Grotte è servita, Botto e compagni ce l'hanno dunque domenica pomeriggio 29 novembre (ore 19, diretta streaming VBTV) in casa di Porto Viro, squadra da rispettare ma alla loro portata.