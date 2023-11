Volley maschile A3: Savigliano, contro Motta per riprendere a correre

Non c’è tempo per tirare il fiato per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, dopo le due trasferte consecutive e il lungo match casalingo contro il Cus Cagliari, è pronto a vivere nel weekend una nuova trasferta. Sabato 25 alle ore 18, infatti, i biancoblu saranno di scena in casa dell’HRK Motta di Livenza, nell’ennesima sfida d’alta classifica del lungo mese di novembre.

L’avversario. Settima in classifica con 9 punti in sette partite (una in più dei saviglianesi), la compagine trevigiana è reduce dalla sconfitta in quattro set in casa dei Diavoli Rosa di Brugherio, ma ha fin qui espresso un’ottima pallavolo. Tra le note a favore del roster a disposizione di coach Zanardo, c’è la buona esperienza di quasi tutti i giocatori, con praticamente tutti gli uomini del “sestetto tipo” veneto che in anni recenti hanno calcato i campi della Serie A2 Credem Banca. Senza avere fondamentali di spicco, il regista Catone e compagni hanno fin qui raccolto quattro vittorie, strappando i due punti, tra le altre, anche contro Sarroch, a dimostrazione del valore del roster HRK.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. C’è voglia di riscatto e continuità, invece, in casa Monge-Gerbaudo Savigliano, che sta continuando a fare i conti con alcuni “acciacchi di stagione”, con la speranza di ritrovare presto l’assetto completo, anche e soprattutto negli allenamenti. Tra chi ha trovato spazio con maggiore continuità nelle ultime settimane, c’è sicuramente lo schiacciatore Simone Brugiafreddo, che presenta così la trasferta veneta: “Sarà una gara difficile, perché affrontiamo una compagine d’alta classifica e con individualità esperte, in grado di metterci in difficoltà. Credo, però, che molto dipenderà da noi. Se riusciremo a ritrovare la giusta continuità in campo, nei fondamentali di servizio e fase break, allora potremo anche trovare quella serenità che è cruciale per poter riuscire a fare quei risultati positivi che sappiamo essere nelle nostre corde”.

I precedenti. Sarà una prima volta tra le due compagini, che non si sono mai affrontate nella loro storia.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra HRK Motta di Livenza e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 25 novembre al Palazzetto dello Sport di Motta di Livenza (TV), in Via Alcide De Gasperi 13.