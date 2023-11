Al JOB&Orienta- orientamento made in Italy di Verona, due classi dell'Umberto primo di Alba e Grinzane Cavour

Mercoledì 22 novembre l'istituto Umberto primo ha partecipato al salone dell'orientamento JOB&Orienta- orientamento made in Italy, organizzato da Veronafiere, a Verona.

Hanno preso parte alla giornata di orientamento la 4C della scuola enologica di Alba e la 4AG della scuola agraria di Grinzane Cavour.

JOB&Orienta è da sempre il Salone d’eccellenza dedicato a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Trent’anni di storia alle spalle e la capacità di rinnovarsi sempre, è la manifestazione più accreditata a livello nazionale su questi temi. Per rispondere alle esigenze di orientamento di ragazzi e famiglie, accompagnare i giovani in cerca di lavoro, far incontrare gli operatori, portare in rassegna le migliori esperienze.

Alla presenza del ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è stato consegnato il primo Oscar dell'orientamento per il "Concorso Sereni", promosso da Re.N.Is.A: un premio che riconosce la bellezza dell'eccellenza di tutta Italia e l'amore per la formazione culturale e scientifica in ambito agricolo, attraverso gli scatti fotografici fatti dagli studenti degli Istituti agrari di tutto il Paese.

Si è classificato per primo Fabio Aimasso, della classe 4AG della scuola agraria di Grinzane Cavour, con lo scatto collinare intitolato "Il belvedere del conte Camillo".

Il concorso, dedicato al mondo dell' agricoltura, ha permesso di esprimere la valorizzazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, della ricerca scientifica e sociale, mediatica e fotografica, attraverso l'utilizzo delle competenze digitali.

Lo scatto dell'allievo ha rispettato l'aderenza all'obiettivo del concorso, l'originalità, la qualità tecnica e artistica.

Oltre al trofeo, in premio una borsa di studio di 500 euro.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità.