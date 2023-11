Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, a Savigliano l'evento “Esplorando l’ambiente e i rifiuti”

Si è svolto oggi, venerdì 24 novembre a Savigliano, presso il Teatro Milanollo, l’evento “Esplorando l’ambiente e i rifiuti”, organizzato dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente insieme alla Città di Savigliano.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori saviglianesi e ai sindaci del territorio, rientra nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che ha l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative.

L’impatto ambientale delle nostre azioni: uno sguardo verso il mondo

L’evento ha avuto un ospite d’eccezione: Alex Bellini, esploratore e sportivo, noto per le sue avventure attorno al globo, testimone di culture e paesi lontani, di sfide nella natura selvaggia e, anche, dell’impatto che i rifiuti prodotti dall’uomo e non gestiti correttamente hanno sul pianeta. Bellini ha coinvolto gli studenti narrando le sue esperienze, tra le quali “10 Rivers, one Ocean”, durante la quale ha navigato sui dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo con zattere costruite con materiali di recupero, per documentare il lungo viaggio che compiono tonnellate di rifiuti che ogni anno si accumulano negli oceani.

Gli studenti hanno interagito con domande e curiosità, dimostrando una partecipazione attiva alla narrazione. «Il nostro modo di partecipare alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è testimoniare come concretamente il territorio si sta muovendo per fare la sua parte in termini di riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata – sottolinea il presidente del Consorzio SEA Fulvio Rubiolo –. Abbiamo ampliato lo sguardo andando ad osservare con un testimone d’eccezione, Alex Bellini, che cosa succede in giro per il mondo quando i rifiuti anziché essere recuperati e trattati in modo adeguato, vengono abbandonati nell’ambiente. Ringrazio tutti gli studenti e i loro docenti per la partecipazione, viva e stimolante, e tutte le amministrazioni comunali e i cittadini che ogni giorno si impegnano per rendere il nostro territorio sempre più virtuoso».

La premiazione dei Comuni virtuosi

Nel corso dell’evento sono stati premiati i Comuni del bacino C.S.E.A. risultati più virtuosi sui fronti della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata. La normativa, prima europea e poi nazionale sulla gestione dei rifiuti, sul territorio si concretizza in un Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nel Piano del Piemonte sono inseriti obiettivi ambizioni, sia in termini di riduzione della produzione dei rifiuti che di raccolta differenziata.

Ad esempio, per quanto riguarda la raccolta differenziata l’obiettivo è il raggiungimento del 70% al 2025, del 75% al 2030 e dell’82% al 2035. Per la produzione pro capite annua di rifiuti indifferenziati (attualmente 159 chilogrammi) si punta a 126 chilogrammi nel 2025, 100 nel 2030 e meno di 90 nel 2035. Entro il 2035 l’obiettivo è che la produzione totale pro-capite di rifiuti sia di massimo 448 chilogrammi e la percentuale di conferimento in discarica scenda al di sotto del 5%. Secondo i dati del 2022 il Consorzio S.E.A. è vicino a raggiungere gli obiettivi posti dall’ente regionale.

La produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato si attesta, secondo gli ultimi dati validati da Regione Piemonte relativi all’anno 2022, a 154 kg/ab/anno, mentre per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata la media del Consorzio nel 2022 ha raggiunto il 67,06%.

I Comuni del Consorzio sono stati suddivisi in quattro blocchi sulla base di caratteristiche omogenee in termini di numero di abitanti e territorio: Comuni con più di 10.000 abitanti, Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, Comuni con meno di 5.000 abitanti – area pianura, Comuni con meno di 5.000 abitanti – area montagna. I Comuni sono stati premiati sulla base della produzione dei rifiuti (e della raccolta differenziata.

Per la categoria “Comuni con più di 10.000 abitanti”: 1° Savigliano, 2° Racconigi, 3° Saluzzo. Per la categoria “Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti”: 1° Cavallermaggiore, 2° Verzuolo, 3° Bagnolo Piemonte.

Per la categoria “Comuni con meno di 5.000 abitanti – area pianura”: 1° Vottignasco, 2° Costigliole Saluzzo, 3° Monasterolo di Savigliano.

Per la categoria “Comuni con meno di 5.000 abitanti – area montagna”: 1° Brondello, 2° Rifreddo, 3° Martiniana Po.

Le categorie di Comuni con meno di 5.000 abitanti, ad oggi, hanno già raggiunto gli obiettivi di Regione Piemonte posti al 2025