A Cuneo il flash mob dell'Auxilium contro la violenza sulle donne

Sabato 25 le ginnaste dell’Auxilium Cuneo sono scese in piazza Galimberti insieme per dire no alla violenza sulle donne, alla prevaricazione, alla cultura del possesso di un’altra persona, e dire sì alla denuncia, alla buona relazione, al rispetto.

Insieme a loro, in un partecipato flashmob finale, l’ordine degli avvocati di Cuneo, rappresentati dal presidente del comitato pari opportunità Erika Giacchello, dal vice Antonio dell’Aversana, da Giulia Berti, Michela Rosso Nolasco e Michela Giraudo. Sono intervenuti all’evento l’assessora Sara Tomatis, il vicesindaco Luca Serale, l’ex assessora Franca Giordano, i consiglieri comunali Laura Risso, Claudia Carli e Carlo Garavagno. Oltre alla parte musicale e di ginnastica ritmica, Giada Lunati, Gino Sara , Popusoi Ray, studenti del liceo artistico Bianchi, hanno rappresentato figurativamente questo 25 novembre per dire no alla violenza e sì alla vita.

Lo studente Mattia Giordanengo della quarta A geometri di Cuneo, già autore di un libro, ha scritto un testo sul 25 novembre.