La Consulta femminile di Mondovì ha aperto un libro di firme e pensieri per Giulia Cecchettin

La Consulta Comunale Femminile di Mondovì con profonda tristezza e indignazione, in seguito alla recente tragedia che ha colpito la nazione intera, ha aperto un libro di firme, pensieri e condoglianze per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin.

I cittadini sono invitati a partecipare e a lasciare le proprie firme, pensieri e messaggi di conforto su un libro che sarà messo a disposizione nelle sale comunali in occasione delle iniziative per 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Inoltre, il libro sarà disponibile anche presso il Comando della Polizia locale di Mondovì, sito in via Luigi Einaudi 14, dal 27 novembre al 2 dicembre.

Questa ulteriore opportunità consentirà a chiunque lo desideri di contribuire a questo gesto di solidarietà.

La Consulta Comunale Femminile invita la comunità a partecipare attivamente a questa dimostrazione di affetto e sostegno. Le firme raccolte saranno successivamente recapitate alla famiglia di Giulia Cecchettin come segno tangibile della vicinanza di tutti noi di fronte a questa tragica perdita.

"Quest'iniziativa - dicono dalla Consulta femminile - vuole essere un messaggio chiaro e inequivocabile contro ogni forma di violenza, sottolineando l'importanza della solidarietà e della consapevolezza nella nostra comunità."

Marzia Arena, Presidente della Consulta Comunale Femminile, ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno a questo gesto di solidarietà e sostegno: "La forza della nostra comunità risiede nell’unità e nel supporto reciproco. E’ in momenti difficili come questo che dobbiamo smettere di stare in silenzio e iniziare a urlarlo quel Fermati".