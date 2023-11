Presentate ad Alba le nuove linee guida per la gestione dei rifiuti durante gli eventi

Sostenibilità, ambiente e turismo: sono queste le tre parole chiave emerse dall’evento di presentazione della pubblicazione “Linee Guida per la gestione dei rifiuti negli eventi – Il Caso di Alba Città Creativa Unesco”, che si è svolto questa mattina nella Sala Resistenza del Comune di Alba. Le Linee Guida, nate a seguito di uno studio e successiva applicazione in occasione dei due eventi principali del turismo estivo ed autunnale della città di Alba-Collisioni e il Baccanale dei Borghi- nascono dal progetto promosso dal Comune di Alba in collaborazione con ERICA soc. coop. grazie al contributo dei consorzi nazionali per la raccolta e l’avvio al riciclo degli imballaggi del sistema CONAI Biorepack, CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea unitamente a ReLife Recycling e fanno parte di una precisa strategia a supporto delle realtà territoriali nell’organizzazione degli eventi.

Presidio dei punti di raccolta differenziata, controllo degli abbandoni, coinvolgimento degli organizzatori, rapporto con le istituzioni, formazione dei volontari sono gli spunti principali che emergono dal documento.

Il 90% di raccolta differenziata e la qualità dei materiali raccolti sono i risultati tangibili di questa esperienza che, tradotta in linee guida, permetterà al comune di Alba, alle altre città creative Unesco e a tutti coloro che vorranno seguire le indicazioni riportate, di riproporre uno schema vincente, per l’ambiente e per un turismo sempre più sostenibile.

Durante la mattinata, moderata dalla giornalista Daniela Scavino de La Stampa, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Carlo Bo e gli interventi del Presidente dell’Ente Turismo Langhe Roero Monferrato Mariano Rabino e di Stefano Ventura di E.R.I.C.A soc. coop. - che ha presentato in dettaglio le Linee Guida - si è svolto una tavola rotonda a commento degli elementi emersi dallo studio, a cui hanno preso parte l’Assessore all’Ambiente del Comune di Alba Lorenzo Barbero, Roccandrea Iascone di Ricrea, Ermanno Benassi di ReLife e Roberto Cerrato, Presidente dell’Istituto Italiano per la salvaguardia del Paesaggio Culturale Vitivinicolo. L’incontro si è concluso con gli interventi dell’Assessore agli eventi del Comune di Alba, Emanuele Bolla e del divulgatore ambientale e amministratore delegato di E.R.I.C.A. soc. coop. Roberto Cavallo.

Le linee guida, redatte da E.R.I.C.A. soc. coop, sono il frutto di un’intensa attività di monitoraggio e studio di due dei principali eventi del calendario albese: il Festival Collisioni dello scorso luglio e il Baccanale dei Borghi. Scopo dell’iniziativa è quello di supportare chi organizza eventi ad alta frequentazione in aree “di provincia”, ad alta attrattività turistica - e dunque con un alto potenziale impatto ambientale. Una situazione, questa, tipica di molti territori riconosciuti dall’UNESCO – come Alba Città creativa per la gastronomia, e per tale ragione, ancor più delicata, ma che può essere affrontata con un’attenta programmazione a partire da una più efficiente gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

Dalle Linee Guida emerge l’importanza del dialogo con i vari stakeholders, l’attenzione all’approvvigionamento dei materiali che potrebbero divenire rifiuti e, soprattutto, l’importanza di promuovere un sistema di raccolta differenziata semplice e che sia ben comunicato all’esterno.

“Siamo consapevoli di quanto la strada per la sostenibilità sia lunga e richieda un percorso di miglioramento costante - afferma Roberto Cavallo, amministratore delegato di E.R.I.C.A. soc. coop. - Auspichiamo che queste linee guida possano diventare un vademecum importante sia per chi organizza eventi che per le amministrazioni pubbliche, nella convinzione che il ritorno economico non deve essere più il solo metro con cui valutare la performance di un evento, tanto più se questo viene organizzato in un’area dal forte background storico e naturalistico”.