Questura di Cuneo, il sindacato lamenta carenza di personale: "La vigilanza in Prefettura? Irrazionale: agenti usati per presidiare un palazzo vuoto"

cittadinanza: le gravi e laceranti carenze sistemiche di personale in cui versa da anni la Questura di Cuneo; le continue assurde programmazioni “emergenziali” dei servizi più ordinari ed essenziali di Polizia; il documentato aumento esponenziale della totalità dei servizi resi alla comunità in rapporto all’effettivo personale in forza; i carichi di lavoro, oltremodo smisurati, a cui nella quotidianità sono irrimediabilmente sottoposti in crescendo la totalità dei Lavoratori di Polizia della Questura; lo stato d’organico in cui sono costretti a sopravvivere in costante irrefrenabile affanno soprattutto gli uffici operativi, ad innegabile discapito della fattiva sicurezza degli operatori di Polizia impiegati nonché dell’efficacia sostanziale del superiore servizio reso alla comunità tutta.