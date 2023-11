Audi in Pronta consegna: qualità, convenienza e vasta scelta da Audi Zentrum Cuneo

L’acquisto di un’auto, sia essa nuova, usata o km0, può essere un’esperienza emozionante e impegnativa allo stesso tempo. Per chi è alla ricerca di un’auto premium, Audi Zentrum Cuneo è la scelta giusta per trovare l’Audi in Pronta consegna dei propri sogni, mettendo d’accordo massima qualità, risparmio e immediata disponibilità.

La differenza tra auto in pronta consegna e auto in pronta disponibilità

Quando ci si approccia al mercato delle macchine, succede spesso di sentir parlare di auto in pronta disponibilità e auto in pronta consegna: qual è la differenza? Il termine auto in pronta disponibilità si riferisce a tutte le vetture nuove, usate e km0 già presenti nello stock della concessionaria, custodite al riparo dagli agenti atmosferici e sottoposte a regolari controlli. Il mezzo, in quanto in pronta disponibilità, è subito disponibile all’acquisto, le tempistiche sono minime, ma la vettura non è più personalizzabile. Per auto in pronta consegna talvolta si intendono soltanto le vetture nuove, mentre il termine pronta disponibilità include tutte le opzioni a stock.

Test Drive da Audi Zentrum Cuneo

Scegliere il modello di Audi giusto dipende dalle proprie esigenze e dal budget a disposizione. Prima di iniziare la ricerca è importante stabilire la spesa massima che si è disposti a spendere così da limitare la ricerca alle Audi che più si adattano alle proprie possibilità, tenendo conto anche dei costi di gestione, come l’assicurazione e la manutenzione. Una volta stabilito il budget, la ricerca può essere effettuata utilizzando i siti di annunci online o rivolgendosi in una concessionaria ufficiale Audi come Audi Zentrum Cuneo, in via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, che offre sempre la possibilità di effettuare un test drive, una grande opportunità per valutare l’effettivo comportamento su strada e il giusto feeling con la vettura.

Audi in pronta consegna: a ciascuno il suo modello

Partiamo da un presupposto fondamentale: non esiste l'auto perfetta per tutti, ma sicuramente esiste l'auto perfetta per ognuno di noi. Questo, perché la gamma di Audi usate, nuove e km0 in pronta consegna da Audi Zentrum Cuneo è veramente ampia e articolata e, anche se non è facile orientarsi tra i diversi modelli di auto e allestimenti, con una buona analisi dei propri bisogni è certamente più facile acquistare l’auto che meglio si addice a ogni singolo guidatore. La prima selezione fondamentale da fare consiste nel capire quale vettura può adattarsi meglio alla singola persona. Se l'utilizzo principale è rappresentato da brevi spostamenti cittadini, come spostarsi da casa all’ufficio, certamente una compatta Audi A1 in pronta consegna è la soluzione più adatta. Per chi utilizza il mezzo principalmente in ambito cittadino è necessaria una macchina agevole da parcheggiare, dinamica nel traffico, ma al tempo stesso contraddistinta dallo stile Audi, moderno e sofisticato, con tecnologie all’avanguardia come il sistema di infotainment MMI touch. Avete una famiglia numerosa e magari anche un amico a quattro zampe? Allora è il caso di orientarsi sulle Audi Q5 in pronta consegna, SUV ampio e spazioso, comodo da guidare in autostrada come sulle strade cittadine e reperibile da Audi Zentrum Cuneo con un’ampia gamma di motori benzina, diesel e plug-in Hybrid. L’alternativa potrebbe essere un’Audi A4 in pronta consegna, che si presta bene sia ai tratti urbani sia a quelli extraurbani.

A bordo la parola d’ordine è comfort grazie alle dimensioni dell’abitacolo che consentono di viaggiare in perfetta comodità e alla tecnologia da vera avanguardia.

Le soluzioni di acquisto Audi

Quando si parla di Audi, le soluzioni di acquisto disponibili da Audi Zentrum Cuneo sono molteplici e possono soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente. Vediamo nel dettaglio quali sono le tre principali soluzioni di acquisto: Audi Value, noleggio e finanziamento.

Audi Value: la formula che garantisce il massimo della personalizzazione, dall’anticipo al canone mensile, passando per i chilometri annui percorribili fino ai servizi aggiuntivi, come per esempio l’estensione di garanzia. Audi Value prevede un anticipo variabile e il finanziamento di solo una parte del costo della vettura in comode rate mensili. Il resto del prezzo viene invece coperto dal Valore Futuro Garantito Audi, che consente di contenere il costo dei canoni mensili. Infine, al termine del periodo contrattuale, è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Questa soluzione rappresenta una garanzia, in quanto permette di salire a bordo della nuova Audi con la serenità di avere la certezza sul suo valore futuro e affrontare la scelta con più tranquillità.

Noleggio: la soluzione che consente di utilizzare una vettura Audi per un periodo di tempo determinato, senza doverne diventare proprietari. Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile che include servizi come l’assicurazione, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche in questo caso molti aspetti sono personalizzabili: durata del noleggio, anticipo, canone mensile e chilometraggio totale. Il NLT (noleggio a lungo termine) è particolarmente indicato per chi vuole utilizzare un’Audi per un periodo di tempo prestabilito, ad esempio per motivi di lavoro, senza doversi preoccupare di tutte le spesse annesse alla vettura, già comprese nel canone mensile, e di tutte le scocciature burocratiche.

Finanziamento: la soluzione che consente di comprare una vettura Audi pagando il prezzo di acquisto in comode rate mensili. Questa soluzione è particolarmente indicata per chi vuole diventare proprietario dell’auto senza dover effettuare un unico pagamento. Il finanziamento, solitamente, prevede un tasso di interesse sul prezzo di acquisto e il cliente diventa proprietario della vettura al termine del contratto.

