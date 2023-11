Inaugurata a Trinitá la diciannovesima edizione della "Fera dij Pocio e dij Bigat

Una lunga serie di pergamene di merito hanno preceduto la consegna del "Pocio d'oro": a tutti i collaboratori del Comune attivi e in quiescenza, con un particolare ringraziamento a Mauro Burdisso, operatore del servizio tecnico manutentivo, che andrà in pensione dal prossimo primo gennaio; a tutti i consiglieri della squadra di Zucco, con un ricordo commosso di Stefano Mana, che la sindaca stessa ha definito il suo braccio destro nell'allestimento delle panchine della gentilezza come in molte altre attività, scomparso a settembre 2022 a solo 59 anni.