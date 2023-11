Fratelli d’Italia: William Casoni riconfermato alla guida del partito provinciale

Casoni, nella sua relazione prima e nella sua replica conclusiva poi, ha mostrato di voler recepire tutte queste istanze. Unico candidato alla presidenza, ha ricordato come oggi Fratelli d’Italia sia il primo partito in provincia di Cuneo in 223 Comuni su 247, essendo passato da una percentuale di consensi del 4,6% nel 2018 al 32% nel 2022. “Siamo un partito che ascolta tutti e poi decide, preferibilmente all’unanimità. Se questa però non è sempre possibile lo fa a maggioranza e all’esterno non devono trasparire dissensi perché minano l’azione e la credibilità del partito”.