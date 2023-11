Depositato il progetto revisionato del nuovo ospedale di Cuneo

Come previsto, nella tarda serata di ieri (venerdì 24 novembre), nel pieno rispetto dei tempi attesi, INC S.p.A. di Torino ha trasmesso all’Azienda gli elaborati tecnici di adeguamento della proposta di partenariato pubblico-privato finalizzata all’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione del “Nuovo Ospedale di Cuneo”.

I predetti documenti saranno immediatamente messi a disposizione dei gruppi di lavoro, oltreché dell’advisor – Università Commerciale “Luigi Bocconi” –, per l’analisi e la valutazione della proposta sotto il profilo clinico-gestionale, tecnico-costruttivo, contrattuale ed economico-finanziario.

"L'individuazione dell'advisor avvenuto nelle scorse settimane – dichiara l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi –, oltre alla consegna della proposta da parte di Inc, rappresentano passi concreti per il nuovo ospedale di Cuneo. Con il commissario abbiamo lavorato sin dal suo arrivo in modo sinergico, l'ospedale di Cuneo rappresenta l'hub della Provincia e come Regione vogliamo valorizzare ulteriormente la sua centralità per il territorio e per i Cuneesi".