La città di Ceva protagonista dei siti storici Grimaldi, l’associazione del Principe di Monaco

La città di Ceva è entrata a far parte dei siti storici Grimaldi, l’associazione che fa capo direttamente al Principe di Monaco. L'Associazione ha un sito internet di promozione, dove sono state inserite fotografie e notizie storiche della città. Per vederlo basta digitare il link https://www.sitigrimaldimonaco.it/sitistorici/ceva .

“Siamo veramente onorati che la nostra città rientri in questa importante e molto conosciuta Associazione - spiega il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - . Inoltre essere presenti sul sito Grimaldi di Monaco, significa per tutto il territorio un grande volano di promozione. Del resto il legame che lega Ceva a Monaco e alla famiglia Grimaldi ha radici lontane, per un rapporto leale e costruttivo, costruito in maniera attenta con partecipazioni, contatti, visite. Da ora, però - conclude il primo cittadino Bezzone - è con grande onore che entriamo ufficialmente a far parte di quelle città che storicamente sono legate al Principato di Monaco”.