Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) ospita l'Hermaea Olbia

Onorare la maglia! E' questo l'imperativo per la Lpm Bam Mondovì, chiamata al riscatto dopo il rocambolesco e deludente passo falso di Lecco. Le Pumine domenica pomeriggio, con start-match alle ore 17, ospiteranno al PalaManera la formazione dell'Hermaea Olbia, per quello che si preannuncia come un autentico scontro diretto per l'accesso alla Pool Promozione.

Dalle ragazze di Gazzotti ci si attende una risposta decisa e convincente. Le ultime due uscite con Offanengo e Lecco hanno evidenziato i tanti limiti di questa squadra, soprattutto caratteriali. Ora è giunto il momento di svoltare. Il match contro l'Olbia rappresenta una sfida stimolante. Le due squadre sono distanziate in classifica da quattro punti e questo lascia supporre che le ragazze del tecnico pugliese Dino Guadalupi raggiungeranno il Piemonte con il chiaro intento di compiere il colpaccio di giornata e accorciare proprio dalle pumine.

La Lpm, tuttavia, di "regali", nel girone di andata, ne ha già fatti tanti e dunque non può permettersi di lasciare per strada ulteriori punti. Le aquile galluresi stanno disputando un buon campionato, anche grazie ai colpi della talentuosa opposto, ex Club Italia, Virginia Adriano. La diciannovenne torinese è al momento l'opposto con il migliore quoziente set dell'intero campionato di A2. A Mondovì, dunque, bisogna attendersi un Olbia battagliero e che cercherà in tutti i modi di uscire dal campo con un risultato positivo. Il Puma è avvisato!

Le notizie che giungono dall'infermeria monregalese ci dicono che Laura Grigolo, uscita dal campo mercoledì sera per un contrasto fortuito con Veronica Allasia, ha riportato una frattura composta al setto nasale. La schiacciatrice veneta, pertanto, potrebbe scendere in campo indossando una speciale maschera protettiva. In miglioramento, invece, la centrale Alice Farina, che in settimana ha accusato un problema muscolare. Nel match disputato all'andata, le pumine si sono imposte al tie-break.

Ex dell'incontro Veronica Allasia e Salì Coulibaly. Gli arbitri designati per questa gara sono Fabrizio Giulietti (Perugia) e Simone Cavicchi (La Spezia). Garantita come di consueto la diretta streaming gratuita sul sito internet di VBTV. Da segnalare, infine, che prima dell'inizio della partita, anche a Mondovì, così come su tutti i campi della serie A, sarà osservato un minuto di "rumore", un gesto simbolico per alzare la voce contro la violenza sulle donne. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.