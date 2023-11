Salernitana-Lazio 2-1, decide Candreva

(Adnkronos) - La Salernitana di Pippo Inzaghi gioca un brutto scherzo alla Lazio di Maurizio Sarri e si impone 2-1 in rimonta all'Arechi. Un grande risultato per i granata che conquistano la prima vittoria in questo campionato, salendo a otto punti in classifica, agganciando il Verona. La Salernitana non vinceva in Serie A dal 27 maggio 2022 con l'Udinese. La squadra di Inzaghi ora sfiderà in trasferta la Fiorentina mentre la Lazio ritornerà all'Olimpico contro il Cagliari.

E' una brutta battuta d'arresto comunque quella della Lazio che resta così a 17 punti. A decidere la sfida il classico gol dell'ex con Candreva, che ha messo a segno la rete decisiva del 2-1 al 66' con un eurogol: punizione a due con tocco di Kastanos e Candreva s'inventa un tiro che sorprende un non perfetto Provedel.

E' il quinto k.o. nelle ultime sette trasferte per una Lazio che non riesce proprio a cambiare marcia in questo campionato. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 43' con un rigore siglato da Ciro Immobile con un destro a incrociare. La squadra di Inzaghi reagisce nella ripresa e al 55' trova il pari con Grigoris Kastanos che sfrutta al meglio una non perfetta respinta di Provedel. AL 66' poi la ribalta con Candreva. A nulla serva l'assedio finale della Lazio con i granata rinchiusi in 11 nella loro area.