Volley femminile A1: Cuneo alla ricerca di punti a Busto Arsizio

Nuova trasferta per Signorile e compagne dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Scandicci. La voglia di dimostrare è tanta, con grinta e tenacia che fanno da contorno: lo testimonia, infatti, la lotta contro la formazione di Coach Barbolini di domenica 19 novembre. Seppur sfidando una squadra formata da eccellenze del mondo pallavolistico di alto livello, le gatte piemontesi sono riuscite a dare filo da torcere e strappare un set alla formazione toscana, supportate dal tifo del Palazzetto di casa.

All’orizzonte si intravede una sfida complicata: nella giornata di martedì 21 novembre, Julio Velasco ha rassegnato le sue dimissioni. Il tecnico, dopo la nomina a capo Allenatore della nazionale femminile, ha interrotto i rapporti con il club che stava allenando da inizio stagione.

La panchina è ora occupata dall’ormai “ex” vice Juan Manuel Cichello, divenuto Head Coach delle bustocche. Nonostante lo scossone tecnico, Lualdi e compagne non saranno intenzionate a regalare punti alle piemontesi (soprattutto dopo la recente battuta d’arresto contro il Bisonte Firenze), anzi, lotteranno con tutte le loro forze. Tra le fila della Uyba militano da un lato giocatrici giovani, desiderose di mettere in mostra il proprio valore, dall’altro atlete di grande esperienza (spicca il nome di una ex di Cuneo, Giorgia Zannoni) che potrebbero creare non pochi grattacapi alle gatte cuneesi. Le padrone di casa sono reduci da una sconfitta e due vittorie: cercheranno di mettere un freno a questi alti e bassi e dare continuità al loro gioco. Attualmente a 7 punti con 2 partite vinte, occupano l’undicesima posizione in classifica.

Le gatte cuneesi arrivano invece da tre sconfitte consecutive e bramano nuovi punti. A quota 8 punti, con 3 partite vinte, sono la nona squadra della classifica. Le due formazioni sono quindi auna sola lunghezza di distanza e la partita di domenica è decisiva: per Cuneo, affinché possa mantenere lo scarto sulla Uyba; per le Farfalle, per tentare il tutto per tutto e siglare il sorpasso, risalendo in classifica.

L’incontro valido per la nona giornata di campionato di Serie A1 si terrà domenica alle ore 17, presso la E-Work Arena di Busto Arsizio.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 2 Scola, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik,12 Enweonwu, 13 Signorile (K), 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21Molinaro. All. Bellano, vice all. Aime

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti,12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19Boldini. I All. Velasco, II All Cichello.

PRECEDENTI: 9 (2 successi Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Giorgia Zannoni a Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021; Noemi Signorile a Busto Arsizio nel 2016/2017; Lena Stigrot a Busto Arsizio nel 2022/2023

GLI ARBITRI: Umberto Zanussi e Dominga Lot

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20. La partita verrà trasmessa al Circolo la Fenice di via Alfieri 3 a Vignolo e al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo