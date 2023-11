Alba: in arrivo dal 27 al 30 novembre diverse modifiche alla viabilità

Si parte dalle 7.30 alle 10 di lunedì 27 novembre; saranno chiuse al traffico via Roma, all’altezza del civico n. 14; via Toti e via Roma, angolo via XX Settembre, con istituzione del doppio senso di circolazione veicolare per residenti e autorizzati in via Roma e via Toti nel tratto di strada chiuso alla circolazione. È inoltre istituito il divieto di accesso in via Diaz per i veicoli provenienti da via XX Settembre.