Cuneo, il Liceo artistico musicale contro la violenza sulle donne (VIDEO)

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti e i professori dei Licei artistico e musicale Ego Bianchi di Cuneo hanno organizzato un flash mob per ricordare le vittime del 2023. Cento i nomi delle donne che hanno perso la vita per mano di un uomo.

Musica, parole, canto (della studentessa Isabella Sarale) e teatro hanno contribuito ancora una volta a stimolare la riflessione e il dibattito. "L'amore vero non urla, non picchia, non uccide" (Gino Cecchettin). Le docenti Giorgia Dalmasso e Paola Sansone hanno coordinato il progetto insieme alla prof.ssa Tiziana Aime, che ha anche diretto la realizzazione del video creato dalla 4a L a indirizzo grafico.