La pesca, tra aspetti sportivi e ambientali, per l'incontro targato Panathlon Club di Cuneo

Un interessante incontro/conviviale del Panathlon Club di Cuneo ha avuto luogo nei giorni scorsi a Vottignasco, presso il Ristorante Bar "L'angolo del Gusto" del Socio Mario Cismond: tema, la pesca, riflettendo su aspetti sportivi e ambientali con le sue ripercussioni sul territorio provinciale cuneese.

Si sono succeduti relatori di alta esperienza rispetto ai problemi inerenti questo importante sport: Giacomo Pellegrino, Socio Panathlon e Presidente Regionale e Provinciale FIPSAS; Massimo Barbero, responsabile incubatoio ittico di Cussanio (Fossano); Mauro Cortassa, vice Presidente FIPSAS provinciale e responsabile settore sportivo, e Valerio Bertaina, Istruttore Federale FIPSAS e responsabile della scuola di pesca giovanile e tutela degli ambienti acquatici di San Sebastiano (Fossano).

Con l'aiuto di alcune proiezioni sono riusciti nel poco tempo a disposizione a illustrare i problemi di questo sport, le ripercussioni sull'ambiente, le novità e le difficoltà del momento.

Gli interventi guidati dal Presidente del Club cuneese Giovanni Mellano hanno evidenziato quanto sia gradito e impegnativo affrontare questa antica pratica, che da mezzo di sopravvivenza per le famiglie è diventato uno degli sport in assoluto più praticati. Particolare attenzione è stata data al lavoro fatto per la reintroduzione delle specie di trota tipiche delle nostre vallate, nell'ottica di salvaguardare la biodiversità e l'ecosistema locale.

La serata si è come di consueto conclusa con il ringraziamento dei relatori intervenuti e l'usuale scambio di doni a ricordo dell'incontro.