Verso la chiusura della 44a Fiera del Porro di Cervere con un bilancio eccezionale (FOTO e VIDEO)

In dirittura di arrivo la 44a edizione della Fiera del Porro di Cervere, che ha visto anche oggi domenica 26 novembre riversarsi nelle vie del paese un gran numero di visitatori, sia a gremire i tavoli del Pala Porro, sia a fare acquisti presso il Mercato di piazza San Sebastiano.

In mattinata si è svolto un convegno proprio nel nuovo e ampio Pala Porro di piazza don Carlo Cavallo dal titolo 'Il porro Cervere fra produzione sostenibilità e qualità – l’importanza dei prodotti locali di qualità' moderato da Tinto Nicola Prudente, conduttore Rai Radio 2 e La7.

Delle qualità alimentari e gastronomiche del prodotto hanno parlato in collegamento video Alessandro Circiello, opinion leader esperto di alimentazione e Roberta Garibaldi presidente dell’associazione italiana Turismo Enogastronomico e vicepresidente della Commissione Turismo dell’OCSE, mentre in sala ha presentato il suo libro “La cucina di Apicio” e la sua esperienza di uso antico del porro in cucina l’esperto chef e scrittore Marco Belardinelli.

Sono intervenuti i due padroni di casa Giorgio Bergesio presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Porro Cervere e il sindaco di Cervere Corrado Marchisio, che hanno accolto numerosi ospiti intervenuti, fra cui Mauro Gola, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ezio Raviola presidente Fondazione CRC, Antonello Monti della Fondazione CRT, Danilo Rivoira della Banca di Cherasco, Paolo De Marchi Consigliere Regionale, Paolo Odello direttore del consorzio, Giovanni Rinero presidente della Pro loco e alcuni rappresentanti delle Forze dell’ordine e di amministrazioni locali.

Durante l’incontro in cui si sono rivelate qualità e necessità di un prodotto di eccellenza e sottolineato il grande lavoro di promozione e quello più oscuro dei tanti agricoltori cerveresi.

Proprio uno di loro, il ventiseienne Alessandro Cravero ha ricevuto il premio Giovani Generazioni 2023 a sottolineare l’importanza di un ricambio generazionale indispensabile alla continuità di una tradizione sempre più importante nel panorama turistico ed enogastronomico della nostra provincia.

Il sindaco Corrado Marchisio ha l’aria stanca ma soddisfatta e ha espresso tutto il suo orgoglio per la riuscita della manifestazione:

“È stata un’edizione straordinaria per affluenza di pubblico e riuscita di tutti gli eventi. Ormai il nostro porro ha varcato i confini regionali e abbiamo avuto visite e prenotazioni da ogni parte del paese e dall’estero. Gli sforzi di tutto lo staff ci hanno premiato e grazie all’aiuto di istituzioni e banche siamo riusciti ad avere questo magnifico locale e fare un’ulteriore salto di qualità e di visibilità. Ringrazio gli amici Pro Loco, tutti i volontari, tutti i cittadini e i visitatori per la passione che ci ha permesso questo successo”.

Altrettanto soddisfatto il presidente del Consorzio, il senatore Giorgio Bergesio:

“La fiera è andata molto bene sia dal punto di vista della gastronomia, ma anche e soprattutto della vendita e della produzione. Abbiamo avuto una grande diffusione e mostrato una grande capacità di valorizzazione della cucina, della ristorazione e della gastronomia legate al nostro porro straordinario. Ringrazio le banche e le fondazioni, i produttori, i soci del consorzio e tutti gli amici di questa terra così generosa”.